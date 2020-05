"Los Eternos" es la siguiente película más esperada de Marvel, tras el éxito de "Avengers: Endgame". | Fuente: Marvel Studios

“Los Eternos” es quizá la película más esperada de Marvel Studios, después del éxito de “Avengers: Endgame”. Se trata del nuevo grupo de superhéroes que aparecerá en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) y podría tener un impacto similar al que tuvieron los Avengers en los filmes crossover.

A diferencia de los conocidos superhéroes, el nuevo equipo será introducido en una sola película y no con historias en solitario. “Los Eternos” fue una de las cintas aplazadas por la pandemia de coronavirus, y llegará a los cines en febrero del 2021.

De acuerdo con Studios, la historia se centrará en humanos que provienen de otros planetas y han ocultado su verdadera identidad, durante los miles de años viviendo en la Tierra. Además, se ha confirmado que dicho filme su ubicará cronológicamente después de los eventos en “Avengers: Endgame”.

Los Eternos en los cómics de Marvel. | Fuente: Marvel

“La película ‘Eternals’ de Marvel Studios presenta a un nuevo y emocionante equipo de superhéroes en el UCM: un grupo de antiguos alienígenas que han vivido en secreto en la Tierra durante miles de años. Luego de los eventos descritos en ‘Avengers: Endgame’, una tragedia inesperada los obliga a salir de las sombras para reunirse contra el enemigo más antiguo de la humanidad, Los Deviants”, se lee la sinopsis oficial de “Los Eternos”.

Como hemos mencionado en el origen de "Los Eternos", los Deviants son enemigos declarados de esta raza. Por ende, será la primera vez que ambos seres de origen extraterrestre sean presentados dentro del UCM, tal como sucedió con los Kree en la película “Capitana Marvel”.

Angelina Jolie, Salma Hayek, Richard Madden, Kit Harington, Kumail Nanjiani y Gemma Chan forman parte del destacado elenco de “Los Eternos”. Antes la crisis actual por la COVID-19, se reportaron algunas fotografías desde el rodaje, donde aparecen algunos de los actores, en ropas normales o con los trajes de superhéroes.

Durante la celebración de la Expo D23, de Disney, se presentó oficialmente al reparto completo de la película producida por Marvel Studios. Entre los aplausos del público, las estrellas subieron al escenario y se vio el adelanto oficial de cómo se verían caracterizados como los Eternos.

En septiembre del 2019, Salma Hayek —quien da vida a Ajak— se lució en una publicación en Instagram, junto al actor Kit Harington, conocido por su rol en “Game of Thrones”. “¡Todavía no puedo creer que estoy trabajando con Jon Snow! Kit, eres el mejor”, escribió en ese entonces.

Así también, la actriz mexicana compartió una fotografía junto a Angelina Jolie y Kumail Nanjiani. Se sabe que el personaje de Hayek será la líder de los Eternos en la adaptación cinematográfica.

Por su parte, a finales del año pasado, Nanjiani mostró por primera vez su figura a sus seguidores en redes sociales. Luego de conocer que interpretaría a un personaje en Marvel, el actor ha seguido una estricta rutina de ejercicios y alimentación para lograr aumentar su masa muscular.

Según Collider, entre las secuencias que la prensa pudo ver durante el rodaje se encontraba una en la que Kumail Nanjiani aparecía "vestido con coloridos atuendos y maquillaje, bailando, rodeado de bailarines en una escena aparentemente inspirada en Bollywood".

Será la primera que vez que se muestre dicha expresión artística en el Universo Cinematográfico de Marvel , y claramente, estaría nspirada en el popular género indio.

"Mucha parte de la película tiene lugar en la actualidad", explicó el actor en el podcast de New Hollywood. "Mi personaje por ejemplo está como: 'Ok, tenemos que mantener un perfil bajo, nadie debería saber que existimos'. Así que me convierto en una estrella de cine de Bollywood. Esa es mi identidad secreta".





“Los Eternos” está dirigida por Chloé Zhao, y el guion está escrito por Matthew K. Firpo y Ryan Firpo. Por el lado musical, la banda sonora original estará compuesta por Ramin Djawadi, quien estuvo detrás de éxitos como “Game of Thrones”, “Westworld” y “Iron Man”, película que dio inicio al UCM.

La historia original de Jack Kirby describe a los Eternos como seres humanos que han evolucionado por encima de otros y han recibido habilidades especiales. Sin embargo, según el presidente de Marvel Studios, el origen del grupo heroico en el cine se diferenciaría de la trama de los cómics.

“Los Eternos son un grupo de inmortales que han estado en la Tierra desde hace 35,000 años, pero no sabemos de su existencia”, expresó Kevin Feige.

EL ETERNO VISTO EN EL UCM

Hace unas semanas, Jim Starlin —creador del villano Thanos— reveló una parte importante de la trama de “Los Eternos”. Una versión joven del Titán Loco aparecería en la próxima película de Marvel, ya que no se ha terminado de contar su historia en la pantalla grande.

“Entiendo que la historia de Thanos no ha terminado por completo. Ya lo han anunciado. Creo que un joven Thanos aparece en Los Eternos de Marvel. Recuerdo haber leído eso en alguna parte”, aseguró Starlin a Comicbook.

Cabe destacar que las declaraciones del historietista cobran sentido cuando recordamos que Thanos también es un Eterno, pero que ha nacido con una mutación del gen Deviant. Por ello, su apariencia no es humana. Lee más sobre el origen de Thanos aquí.

“Hicieron un montón de dinero con este tipo. Así que no veo que lo retiren pronto. Los personajes de cómics tienden a tener una vida útil más larga que los actores que trabajar en ellos. Estoy casi esperando ver mucho más Thanos en el futuro”, agregó Jim Starlin sobre el regreso de Thanos al UCM.

ELENCO Y PERSONAJES DE LOS ETERNOS

Angelina Jolie (Thena)

Kumail Nanjiani (Kingo)

Salma Hayek (Ajak)

Richard Madden (Ikaris)

Kit Harington (Dane Whitman/Black Knight)

Brian Tyree Henry (Phastos)

Lia McHugh (Sprite)

Don Lee/Dong-seok Ma (Gilgamesh)

Lauren Ridloff (Makkari)

Gemma Chan (Sersi)

Barry Keoghan (Desconocido)