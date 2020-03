"The New Mutants", la próxima película de Marvel, relatará una historia que pertenece al mundo X-Men. | Fuente: Disney

"The New Mutants" se estrenará el próximo 2 de abril, después de haber postergado su presentación durante los últimos dos años. De esta forma, será la primera película del universo mutante en ser distribuida bajo el sello de Disney tras la compra de FOX.

A pesar de que Marvel ha ganado gran fama a través de sus historias en la pantalla grande, la historia cinematográfica de los X-Men no ha recibido el mismo entusiasmo por los fans. Esto se debe mayormente a que las películas tienen diversos errores de continuidad o simplemente ya no se enfocan en la trama principal de estos superhéroes: la discriminación por ser diferentes.

En el 2017 "The New Mutants" empezó su rodaje, y culminó ese mismo año. Sin embargo, su estreno fue postergado en tres ocasiones hasta ser reprogramado el próximo 2 de abril. Inicialmente, su fecha de estreno fue programada para el 13 de abril del 2018: es decir, poco más de dos años de espera.

Por su parte, los aficionados de Marvel han empezado a hilar algunas teorías sobre su conexión con los X-Men originales, o incluso, con el muy lejano Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). La historia podría permitirlo, pero el guion de la cinta fue pensado previo a la adquisición de FOX por parte de Disney. ¿En dónde quedarían los superhéroes mutantes liderados por Charles Xavier?

Originalmente, los cómics de "The New Mutants" plantean la creación de un equipo nuevo de superhéroes, más joven… y refrescante. Para ese entonces, los X-Men iniciales ahora son adultos. Por otro lado, en nuestro mundo real, Chris Claremont —creador de esta franquicia— recibió la orden de Marvel de expandir el universo con historias alternas.

En 1982, el escritor presentó a "The New Mutants", quienes simplemente eran un grupo de jóvenes mutantes reunidos en la escuela de Charles Xavier. Tal como los inicios de los X-Men, los personajes tenían problemas para controlar sus poderes y continuaban luchando contra las barreras diferenciales entre personas ordinarias y con habilidades.

De acuerdo con el director de la película de Marvel, Josh Boone, el guion se acerca más al cine de terror. Hasta aquí hemos rescatado los orígenes de estos personajes en los cómics, ¿existió una trama atemorizante en las páginas de Chris Claremont? Algunos elementos resultaron los suficientemente terroríficos para convertir "The New Mutants" en una cinta netamente terrorífica.

De la mano del dibujante Bill Sienkiewicz, el creador de los X-Men exploró aventuras distintas con un aura de misterio. Sin duda, la historia gráfica del Oso Místico se encuentra entre los eventos más recordados por los fanáticos de Marvel. Se trata de un espíritu ancestral, con forma de un oso gigante, que atormenta a estos jóvenes mutantes, y a su vez, los empuja a sentirse atrapados en sus miedos.

En los adelantos de la película "The New Mutants" se puede apreciar brevemente la figura de este aterrador animal, que perturba las vidas de los cinco integrantes de este equipo. Sin embargo, ellos están solos y encerrados en un centro psiquiátrico habitado por científicos que experimentan con mutantes.

En esta adaptación no hay un Charles Xavier liderándolos, pero no se elimina la posibilidad de que pueda aceptarlos en su escuela si estos logran escapar al perfeccionar el control de sus poderes. Maisie Williams (“Game of Thrones”), Charlie Heaton (“Stranger Things”), Anya Taylor-Joy, Alice Braga, Blu Hunt, Henry Zaga conforman el elenco de "The New Mutants".