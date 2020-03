La serie "The Falcon and the Winter Soldier" detiene su rodaje en Praga por brote de coronavirus. | Fuente: Marvel Studios

Marvel también se vio afectado por el brote de coronavirus. La serie "The Falcon and the Winter Soldier", que estrenará exclusivamente para Disney+, detuvo su rodaje en Praga, tras las medidas que anunció el gobierno de República Checa. Ante la crisis sanitaria, las escuelas se encuentran cerradas y también se dictaron otras restricciones relacionadas a eventos o viajes.

Según reporta Deadline, la producción bajo el sello de Disney se vio obligada a hacer una pausa en las filmaciones durante su estancia en el territorio europeo. Desde hace unos meses, se conoce que la serie protagonizada por Anthony Mackie y Sebastian Stan se encontraba grabando en Atlanta.

Sin embargo, el equipo de "The Falcon and the Winter Soldier" viajó a Praga este último viernes para filmar parte de las escenas. Ante las restricciones del Gobierno checo por el brote de coronavirus, todos los involucrados tuvieron que pausar las grabaciones y anunciaron que regresarían a Estados Unidos para continuar sus actividades en Estados Unidos.

Hasta el momento, no se ha confirmado si la producción regresará a Europa para reanudar el trabajo que estaban realizando en Praga. Esta no es la primera vez que la serie paraliza sus grabaciones, ya que, durante el pasado enero, tampoco pudieron filmar en Puerto Rico por un terremoto de magnitud 6,4 en la costa sur de la isla.

SOBRE LA SERIE

"The Falcon and the Winter Soldier" será un spin-off de “Avengers” y “Capitán América” y contará la historia de Sam Wilson (Falcon) y Bucky Barnes (Winter Soldier). Ambos personajes continuarán el legado del Capitán América, quien se retiró oficialmente tras los eventos de “Avengers: Endgame”.

El anterior CEO de Disney, Bob Iger, anunció que la esperada serie de Marvel llegará en agosto de 2020 a la plataforma streaming Disney+. Es decir, en poco menos de seis meses, por lo que no extrañaría que sucediera un retraso en el calendario de estrenos.