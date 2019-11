Los creadores de "Game of Thrones" revelaron qué sucedió con Arya Stark al final de la serie. | Fuente: HBO

"Game of Thrones" se despidió de la televisión resolviendo la incógnita que rodeó a la serie durante sus ocho temporadas: quién se quedaría con el Trono de Hierro. Sin embargo, la ficción ofreció un final abierto para algunos de sus protagonistas, como fue el caso de Arya Stark (Maisie Williams). Al final, ella decide explorar y navegar hacia lo desconocido. Los creadores David Benioff y Dan Weiss han hablado sobre su misterioso destino, muy parecido al de otro personaje de los libros.

En el comentario incluido en el Blu-ray de la octava temporada de la serie de HBO, el dúo confirmó lo obvio, recordando que Arya está navegando y dejando Westeros para convertirse en una exploradora. La joven Stark dice que irá a la tierra más allá donde terminan los mapas y aunque los guionistas no dicen específicamente dónde se encuentra, hay pistas de su paradero.

En el libro de George R.R. Martin, "Fuego y sangre", una mujer llamada Elissa Farman, amiga de la princesa Rhaena Targaryen, deja Westeros navegando hacia lo desconocido. Sus compañeros regresan, después de sobrevivir a un kraken y de descubrir tres islas, pero Elissa continúa su viaje. Todo esto sucedió siglos antes de lo mostrado en la serie "Game of Thrones".

La manada sobrevive. Los hermanos Stark vivieron después del final de la octava temporada. | Fuente: HBO

Aunque Elissa Farman nunca vuelve a su hogar, los desertores sí lo hacen e informan sobre su descubrimiento de las islas. Más tarde se da a entender que su barco fue visto en el extremo más alejado de Essos en el puerto de Asshai, lo que sugiere que exploró hasta rincones poco conocidos.

Ahora que Arya Stark (Maisie Williams) se dirige hacia el oeste y considerando que tanto ella como Elissa estaban tratando de escapar de su anterior vida, no sería una gran sorpresa que la joven pudiera encontrarse en una aventura similar.

Lamentablemente, HBO ya descartó la posibilidad de una serie centrada en la nueva vida de Arya; aunque la cadena ha apostado por una ficción centrada en la Casa Targaryen. Se trata de "House of the Dragon", una serie ambientada cientos de años antes de "Game of Thrones" que relatará cómo los Targaryen llegaron desde Valyria hasta Poniente y cómo, con la fuerza de sus dragones, Aegon Targaryen conquistó los Siete Reinos. (Europa Press)