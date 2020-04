"Thor: Love and Thunder" será la cuarta entrega protagonizada por Chris Hemsworth. | Fuente: Marvel Studios

"Thor: Love and Thunder" será la próxima película de Marvel y consistirá en la cuarta entrega protagonizada por Chris Hemsworth. En estos últimos días, el director Taika Waititi aprovechó la cuarentena para conversar con los actores Mark Ruffalo y Tessa Thompson mediante una transmisión en vivo de Instagram.

¿Qué tanto sabemos sobre la cinta del Dios del Trueno? Desde su anuncio en la Comic Con de San Diego, en el 2019, se dio a conocer que Natalie Portman volverá para interpretar a Jane Foster. No obstante, ahora ella sería una portadora del martillo Mjolnir bajo el título de la Thor femenina.

En ese sentido, los fanáticos comenzaron a especular sobre el argumento de "Thor: Love and Thunder", ya que este personaje alternativo del superhéroe tiene su propia historia en los cómics.

Por otro lado, la actriz Tessa Thompson ha aclarado en varias ocasiones que su personaje Valkyrie es bisexual y pondría la pauta en el recorrido de personajes LGTB+ —contados con una mano—por Marvel Studios. “Necesitará encontrar a su reina”, expresó en la Comic Con sobre su nuevo cargo como reina de Asgard.

¿QUIÉN TENDRÁ EL PROTAGONISMO?

Casi un año después, las novedades han llegado desde el propio Taika Waititi. A través de un video, el cineasta que estuvo detrás de “Thor: Ragnarok” compartió algunos detalles en una conversación con Thompson y Mark Ruffalo para los aficionados de Marvel.

El director de "Thor: Love and Thunder" aseguró que Valkyrie tendrá un protagonismo “10 veces más grande” que en la anterior película. Esta declaración llama la atención por el regreso de Natalie Portman, quien sería una de las protagonistas junto a Chris Hemsworth.

En ese sentido, Waititi reveló que el guion es “excesivo, pero en el buen sentido de la palabra”, ya que hace lucir a “Thor: Ragnarok” como “una película muy segura. Esta nueva cinta se siente como si le hubiésemos preguntado a un grupo de niños de 10 años sobre qué querían ver y le hubiésemos dicho que sí a todas sus peticiones”.

Ante la sorpresa de sus seguidores, el ganador del Oscar también señaló otros puntos importantes para los fans de “Thor”: no está seguro si el Dios del Trueno mantendrá el aspecto de “Avengers: Endgame”, no confirmó el regreso de Loki, aparecerán los SpaceSharks y se sabrá un poco más sobre la raza de Korg.

¿VUELVE IRON MAN?

Por otro lado, incluyó el concepto artístico de "Thor: Love and Thunder" y mostró parte del guion que está escribiendo… ¿Iron Man está vivo? Pese a que el director quiere jugar con las mentes de los fans, los diálogos que se leen en estas hojas parecen más una obra que su trabajo real. Además, Marvel Studios no permitiría que se filtren demasiados detalles.

En el guion del cineasta se lee una escena de reencuentro entre Thor y Tony Stark, donde se rescatan estos diálogos:

Tony: ¿Qué tal?

Thor: ¡Estás de vuelta!

Tony: ¡Estoy de vuelta, bebé!

"Thor: ¿Cómo? Te vi morir

Tony: Ciencia, además Thanos volvió.

Thor: Madre Frigga... ¿entonces nos reuniremos de nuevo?

“Por Tony, por la Tierra, por Asgard”, se lee en el final. Lo más posible es que este guion sea un engaño para desviar la atención de los fanáticos sobre lo que realmente sucederá en "Thor: Love and Thunder", película de la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

RECURRENTES Y NUEVOS PERSONAJES

En una entrevista para Comicbook, el actor Vin Diesel confirmó que algunos personajes de “Guardianes de la Galaxia Vol. 2” aparecerán en la cuarta entrega de “Thor”. Por el momento, no se sabe quiénes exactamente serán parte de la película de Marvel, pero esta afirmación aumenta la emoción entre los fans.

Por otro lado, se confirmó que Christian Bale cumplirá un rol en "Thor: Love and Thunder", como el villano que se enfrentará a Chris Hemsworth. En una entrevista, la actriz Tessa Thompson reveló el nuevo fichaje de Marvel Studios.

“Christian Bale va a interpretar a nuestro villano, lo cual va a ser fantástico. He leído el guion pero no puedo decirte mucho. Tengo un montón de mensajes excitantes con Natalie (Portman). Vamos a pasárnoslo genial. Taika está escribiendo y dirigiendo. Algunos rostros familiares. Nuevas personas llegando para integrarse”, expresó para una entrevista con ET, el pasado 6 de marzo.

Ante la pandemia de coronavirus, Disney anunció las nuevas fechas de estreno de todas sus películas, incluidas las de Marvel. "Thor: Love and Thunder" llegará el próximo 18 de febrero de 2022.