La película "X-Men" se estrenó en el 2000 y fue la que dio inicio a su universo cinematográfico. | Fuente: 20th Century Fox

Un diferente final de “X-Men” había cambiado la historia del cine de superhéroes. En el 2002, se estrenó la primera película del Universo Cinematográfico de los X-Men, cuyo impacto se puede notar hasta el día de hoy en las grandes producciones de Marvel Studios. ¿Qué desenlace pudo haber establecido otro futuro?

Hacia el final de la película, se puede ver que los superhéroes van en una misión para salvar a Rogue, debido a que Magneto busca sacrificarla para transferir sus poderes. Así es como Erik Lehnsherr pone en marcha una máquina de inducción a mutación (otorgar habilidades) para afectar a todos los líderes mundiales que se han reunido en la isla Ellis.

Según Observer, el periodista Brandon Katz repasa las entrevistas con el equipo involucrado en la producción de “X-Men”, primera película de su universo cinematográfico. En ese sentido, publica sus conclusiones al respecto y comparte una información inédita sobre el recordado final de la historia.

“El metraje original tenía el mismo marco básico: Magneto usando el poder de Rogue para infectar a la ciudad de Nueva York con el virus mutante. Pero pronto se dieron cuenta de que ‘matar a neoyorquinos sin nombre y sin rostro’ con los que el público no tiene conexión no funcionaba, al no provocar la sensación de peligro que exigía el momento”, detalla.

Por esa razón, el reportero del portal considera que “en los nuevos retoques, reposicionaron el clímax para girar alrededor de Logan y los X-Men luchando contra Magneto para salvar a Rogue, la ingenua inocente de la película”. Es decir, la batalla en los últimos minutos fue crucial para deleitar al espectador con una fórmula distinta.

EL LEGADO DE LOS X-MEN

Sin más películas sobre los X-Men anunciadas, "The New Mutants" funge como un legado de las historias de superhéroes que comenzaron una historia en el cine. Se trata de la primera mirada de Marvel al terror y cuenta con Maisie Williams y Anya Taylor-Joy como estrellas.

Tras mil y un retrasos, que lo convirtieron en un proyecto "maldito" de Hollywood, por fin se estrenó el pasado 28 de agosto en EE.UU. "Logramos estrenar la película que queríamos estrenar (...), pero ciertamente esa parte intermedia (entre el rodaje y el lanzamiento) fue una experiencia enormemente frustrante", confesó el director Josh Boone.

Con dos semanas en cartelera, "The New Mutants" ha recaudado aproximadamente 20 millones de dólares, y todavía no supera su inversión. Sin embargo, el estreno ha sido limitado como en otros casos, ya que la pandemia de COVID-19 mantiene cerrados miles de cines y teatros en el mundo. (Con información de EFE)