'Mean Girls': Las chicas pesadas vuelven en una versión musical y este es el primer tráiler

¡Las Mean Girls están de regreso! Con un elenco y un formato revitalizado, el próximo enero de 2024 traerá de regreso a las Chicas Pesadas, en una versión musical de la película que originalmente contó con Lindsay Lohan, Rachel McAdams, Amanda Seyfried y Lacey Chabert hace dos décadas.

El primer tráiler nos sumerge en el desafío que enfrenta la nueva Cady Heron, interpretada por Angourie Rice, cuando llega a la escuela, y nos muestra el dominio de las Plásticas, ahora lideradas por Reneé Rapp como Regina George. La historia ha sido actualizada para reflejar los tiempos dominados por las redes sociales.

¿De qué trata Mean Girls?

Tal como en la versión original, la trama sigue a Cady, una adolescente que llega al colegio después de crecer en África debido al trabajo de sus padres. Con el tiempo, ella descubre que el mundo de la escuela puede ser tan implacable como la selva africana, mientras se infiltra en el círculo de las chicas más populares con el objetivo de derrocar a su lider.

¿Qué vemos en el tráiler?

El adelanto incluye guiños a la película original, como el Burn Book, el disfraz de novia que Cady usa en la fiesta de Halloween y la inolvidable escena del baile de Jingle Bells durante el espectáculo de talentos en la secundaria. No obstante, llama la atención que el tráiler no presente a nadie cantando, a pesar de tratarse de una adaptación del musical.

¿Quiénes actúan en Mean Girls?

La brillante mente creativa detrás de esta historia, tanto en la película original como en su adaptación a Broadway en 2018, es Tina Fey, quien también retoma su papel como la profesora Sharon Norberry en esta nueva versión para la pantalla grande. Otro rostro conocido que regresa es Tim Meadows, quien interpretó al director Duval en 2004.

El elenco incluye a Auli'i Cravalho como Janis, Jaquel Spivey como Damian Hubbard, Avantika como Karen Shetty, Bebe Wood como Gretchen Wieners y Christopher Briney como Aaron Samuels. Busy Philipps encarna a la mamá cool de Regina en esta ocasión, mientras que Jenna Fischer asume el papel de la madre de Cady. Jon Hamm se une al elenco como el entrenador Carr, y Ashley Park, quien previamente interpretó a Gretchen en Broadway, también aparece como una profesora.

A pesar de que el tráiler no nos brinda las canciones originales del musical, el metraje se ambienta en la canción Get Him Back de Olivia Rodrigo. Sin embargo, las actuaciones musicales estarán presentes en la película, como se puede apreciar en las imágenes.

¿Cuándo se estrena Mean Girls?

Esta esperada versión de Mean Girls llegará a los cines de Estados Unidos el 12 de enero de 2024. Mientras tanto, puedes disfrutar de la película original protagonizada por Lindsay Lohan en Netflix y Paramount+.