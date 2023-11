'Mean Girls': el elenco original se reúne en un emocionante y divertido comercial [VIDEO]

El fenómeno de Mean Girls sigue vivo, ya que el elenco original se reunió. Lindsay Lohan, Amanda Seyfried, Lacey Chabert, Daniel Franzese y Rajiv Surendra revivieron a Cady, Karen, Gretchen, Damian y Kevin en un anuncio para Walmart que celebra el Black Friday.

La película, conocida en Latinoamérica como Chicas pesadas, se convirtió en un ícono de la cultura pop en 2004, y sus seguidores continúan recordando y amando las escenas y las frases icónicas que nos dejó, como: "Decirle a alguien gorda no te hará más delgada".

¿Cómo fue el reencuentro de Mean Girls?

El comercial muestra a las protagonistas de Mean Girls de vuelta en North Shore High School, interpretando a versiones adultas de sus personajes y reviviendo momentos clásicos de la película, como los informes meteorológicos de Karen y la famosa frase de Gretchen: "Es tan fetch". También recrean la famosa coreografía sexy de Jingle Bell Rock.

"Algunas cosas nunca cambian. Los miércoles vestimos de rosa, pero ahora vamos de compras a las ofertas de Black Friday en Walmart", dice Cady Heron al inicio del comercial mientras Gretchen llega en un convertible lleno de bolsas de compras del gigante minorista.

Además, el comercial cuenta con un cameo de Missy Elliott, quien contribuyó con su canción Pass That Dutch al soundtrack de la película original.

¿Cómo reaccionó el público?

La reacción de los fans fue eufórica. Las redes se inundaron con mensajes como "¡Esto es lo mejor del mundo! ¡Queremos más!" y "¡Esto es brillante!". Sin embargo, algunos notaron la ausencia de Rachel McAdams y Lizzy Caplan, como Regina George y Janis Ian, respectivamente. También expresaron su deseo de ver una secuela con el elenco original.

Aunque la filmación de estos comerciales se mantuvo en secreto, una foto de Lindsay Lohan y Amanda Seyfried en el set se filtró a principios de octubre. Los fanáticos especularon sobre su propósito, pero finalmente se reveló que era un proyecto de Walmart.

¿Por qué no aparece Regina?

Según una fuente de Page Six, también se le ofreció a McAdams unirse a la reunión, pero ella optó por no participar. “Rachel McAdams no quería hacerlo. Se lo ofrecieron a todas. Pero a las tres les encantó estar juntas en la reunión, se la pasaron muy bien hablando sobre ser mamás y definitivamente fue una pérdida no tener a Rachel allí”, reveló la fuente.

Este es solo el primer comercial de una serie que que presenta al elenco de Mean Girls. De acuerdo con Walmart, cada miércoles de noviembre, un miembro diferente del cast aparecerá en un anuncio y una publicación en redes sociales.