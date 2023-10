Mean Girls, la comedia adolescente que recordamos todos los 3 de octubre

Han pasado casi dos décadas desde su estreno en la pantalla grande, pero los fanáticos no la olvidan. Como cada 3 de octubre, el mundo celebra el estreno de Mean girls, conocida en Latinoamérica como Chicas pesadas, una de las comedias juveniles más icónicas de todos los tiempos, protagonizada por Lindsay Lohan, y referente indiscutible de la cultura pop.



El 30 de abril de 2004, el director Mark Waters y la guionista Tina Fey nos presentaron esta comedia adolescente sin imaginar que se convertiría en un fenómeno de culto alrededor del mundo. La película es una adaptación del libro Queen Bees and Wannabes de Rosalind Wiseman y entre otras cosas, dio vida a una tradición muy peculiar: "Los miércoles usamos rosa".



¿De qué trata Mean girls?

Lindsay Lohan interpreta a Cady Heron, una joven que intenta adaptarse a la jungla social de una escuela secundaria en Estados Unidos después de haber pasado su infancia en África. Divertida e irónica, la película aborda temas de aceptación, feminismo y el proceso de crecimiento personal en un contexto de diferencias sociales y jerarquías estudiantiles.

¿Por qué celebramos el Día de Mean Girls el 3 de octubre?

La respuesta está en una escena icónica de la película. Durante una clase de matemáticas, el personaje del actor Jonathan Bennett, Aaron Samuels, le pregunta a Cady Heron (Lindsay Lohan) la fecha, y ella responde: "Es el 3 de octubre". Esta simple pero icónica línea se quedó grabada en la mente de los fans, quienes lo tomaron como referencia para crear el Mean Girls Day.

Además, en la película, las Plásticas, lideradas por Regina George (Rachel McAdams), tenían una regla sagrada para quienes intentaban ingresar en su círculo y sentarse en su mesa a la hora del almuerzo: "Los miércoles vestimos de rosa". Así que, naturalmente, el 3 de octubre, el Día de Mean Girls, se convirtió en el día perfecto para seguir esta tradición.



¿Cómo celebrar el Día de Mean Girls?

Para los verdaderos fans de Chicas pesadas, el 3 de octubre es una fecha especial llena de diversión y nostalgia. La forma más obvia y divertida de celebrar este día es reunirse con amigos y organizar una proyección de Mean girls, riéndote de las ocurrencias de Cady y las Plásticas, y recordando por qué esta película es tan icónica. ¡No te preocupes si no es miércoles! Nada impide que te unas a la tradición de las Plásticas y te vistas de rosa para celebrar este día.

También puedes mantenerte al tanto de las festividades en la web, siguiendo el live de Paramount Pictures en TikTok, compartiendo tus momentos favoritos de la película en las redes sociales y disfrutando de los memes y citas más divertidas, como: "No te odio por ser gorda, eres gorda porque te odio".



¿Qué pasó con el elenco de Mean Girls?

La película catapultó al éxito a sus protagonistas. Rachel McAdams se lució en su papel y protagonizó películas como Diario de una Pasión (The notebook) en 2004 junto a Ryan Gosling y Medianoche en París (Midnight in Paris), del director Woody Allen, en 2011, además fue nominada al Óscar a Mejor Actriz de Reparto por En primera plana (Spotlight).

Por su parte, Amanda Seyfried compartió roles con Meryl Streep en Mamma Mia! en 2008 y fue aclamada por su trabajo en Los miserables (Les Misérables) en 2012; y Lindsay Lohan continuó con éxitos como Herbie a toda marcha (Herbie: Fully Loaded) en 2005, recientemente estrenó Navidad de golpe (Falling for Christmas) para Netflix y alista su siguiente estreno, titulado Irish wish.



¿Por qué Mean Girls es tan icónica?

La película Chicas pesadas (Mean girls) ha adquirido el estatus de comedia de culto gracias a la química palpable entre sus protagonistas, las escenas icónicas y llenas de humor, sus frases icónicas, como "sé que es una retardada social y rara, pero es mi amiga", y, sobre todo, al guión visionario de Tina Fey.

En pleno comienzo de la década de 2000, Fey logró transmitir un mensaje poderoso de unidad entre mujeres, alentando el amor propio y la sororidad en un momento en que estos conceptos aún no eran ampliamente reconocidos. La película se destaca como una sátira social brillante contra el sistema patriarcal que a menudo divide a las mujeres, convirtiéndose en una comedia inteligente que desafía las normas convencionales de su época.



¿Dónde puedes ver Chicas pesadas?

Mean girls, o Chicas Pesadas, está disponible en Netflix. Para disfrutar de esta película en el Día de Mean Girls, simplemente necesitas suscribirte a la plataforma. Si todavía no has visto esta joya de la comedia, ¿qué esperas? Te podemos garantizar que "es tan fetch".