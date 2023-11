Nicolas Cage habla sobre su cameo en 'The Flash' y afirma que la IA es una "pesadilla"

Cuando Nicolas Cage estuvo en el set de la película The Flash, no sabía que el director Andy Muschietti lo enfrentaría a una araña gigante. Esto lo dejó en claro en una reciente entrevista, donde habla sobre su experiencia interpretando a Superman, y de la inteligencia artificial, a la que describe como "una pesadilla".

Cage finalmente se convirtió en el Hombre de Acero en un cameo para la película del héroe más veloz de DC; luego de su intento frustrado en Superman Lives, una película que iba a ser dirigida por Tim Burton en 1998, pero que no llegó a los cines. Sin embargo, su experiencia en The Flash lo dejó perplejo, según explicó a Yahoo Entertainment mientras promocionaba el filme Dream Scenario.

¿Qué fue lo que grabó para The Flash?

"En primer lugar, estuve en el set", explicó Cage, despejando cualquier duda sobre si su aparición como una versión alternativa del kryptoniano Kal-El simplemente se recreó a partir de metraje de prueba del traje de Superman Lives, que se ha difundido en línea en los últimos años.

"Pusieron mucho esfuerzo en construir el traje... y creo que (Andy) es un director magnífico, es un gran tipo y un gran director, y me encantaron sus dos películas de It. (...) Lo que se suponía que debía hacer era simplemente estar de pie en una dimensión alternativa, por así decirlo, y presenciar la destrucción del universo. Kal-El era testigo del fin de un universo, y puedes imaginar lo que eso significaría en términos de lo que puedo transmitir en ese corto tiempo que tuve. No tenía diálogo, así que tenía que transmitir con mis ojos la emoción. Eso es lo que hice. Estuve en el set durante unas tres horas".

¿Qué fue lo que no grabó?

Lo que Nicolas Cage, de 59 años, vio en pantalla en la edición final fue notablemente diferente de lo que filmó. En lugar de que el Kal-El/Superman del actor simplemente estuviera de pie mirando, Muschietti expandió la aparición de Cage para incluir una broma interna para los fanáticos que incorporaba las ideas extravagantes que el productor de Superman Lives, Jon Peters, había imaginado: verlo pelear con una araña gigante.

"Cuando fui a ver la película, me encontré peleando contra una araña gigante. No hice eso. Eso no es lo que hice. No creo que haya sido (creado por) inteligencia artificial. Sé que Tim está molesto por la inteligencia artificial, al igual que yo. Fue CGI, está bien, para que pudieran rejuvenecerme, y estoy luchando contra una araña. No hice nada de eso, así que no sé qué pasó allí".

En contra de la inteligencia artificial

Recientemente, el director Tim Burton comentó encontrarse en una "especie de revuelta silenciosa" contra el uso de IA, durante una entrevista con el British Film Institute. Al respecto, Cage respondió: "La inteligencia artificial es una pesadilla para mí. Es inhumana. No puedes ser más inhumano que la inteligencia artificial".

"Pero no creo que haya sido IA (en The Flash). Solo creo que hicieron algo con eso, y nuevamente, está fuera de mi control. Literalmente fui a filmar una escena durante una hora con el traje, mirando la destrucción de un universo y tratando de transmitir los sentimientos de pérdida y tristeza y terror en mis ojos. Eso es todo lo que hice".