Tim Burton critica cameo de Nicolas Cage como Superman en 'The Flash' hecho con inteligencia artifical

Tim Burton volvió a criticar el uso de la inteligencia artificial (IA) en las películas producidas por Warner Bros y Disney. Esta vez le tocó a ‘The Flash’ de DC Studios, específicamente al cameo que le hicieron a Nicolas Cage como Superman en la película de Warner que tuvo una de las taquillas más bajas de la industria siendo una decepción en Norteamérica, y otros países.

En una entrevista dada a British Film Institute, Burton recordó su frustrado intento de estrenar ‘Superman Lives’, una película de Warner Bros que tenía a Nicolas Cage como protagonista en 1998 y que fue archivada tras casi dos años de preproducción.

“No me arrepiento (…) Cuando trabajas tanto tiempo en un proyecto y no sucede, te afecta por el resto de tu vida porque te apasionan las cosas y cada cosa es un viaje desconocido, y aún no estaba allí, pero es una de esas experiencias que nunca te abandonan, ni un poquito”, recalcó el cineasta de ‘El joven manos de tijera’, ‘Alicia en el país de las maravillas’, entre otros filmes.

En ese sentido, Tim Burton no se mostró contento con que Warner Bros haya usado al personaje que tenía pensando con Nicolas Cage para que haga una aparición en ‘The Flash’. Del mismo, modo criticó que la empresa haya “usado” a Michael Keaton, protagonista de su película Batman en 1989, en el filme del superhéroe veloz.

Nicolas Cage aparece en un cameo en la película 'The Flash'. | Fuente: Instagram

El también productor y escritor estadounidense no estuvo de acuerdo con que se use IA para que los dos personajes salgan en cameos y mencionó que ese tipo de adaptaciones son los motivos por lo que “se rebela silenciosamente” al uso de la tecnología.

“Es una de esas cosas de inteligencia artificial, y esto es por lo que creo que ya he tenido suficiente con el estudio. Puede coger lo que hiciste, 'Batman' o lo que sea, y apropiarse indebida y culturalmente de ello, o como lo quieras llamar. Aunque eres un esclavo de Disney y Warner, pueden hacer lo que quieras. Así que, en los últimos años de mi vida, me estoy rebelando silenciosamente contra todo esto”, recalcó el director de 65 años.

Tim Burton criticó uso de la IA en personajes de Disney

Anteriormente, Tim Burton cuestionó las imágenes generadas por inteligencia artificial que imitan el estilo de sus películas en base a personajes de Disney. En una entrevista a The Independent, el cineasta no pudo contener su fastidio por las fotos que usó el portal Buzzfeed sobre la recreación de personajes como Elsa de ‘Frozen’, la princesa Aurora de ‘La bella durmiente’, y ‘La sirenita’ utilizando su estilo característico de su filme ‘El cadáver de la novia’.

"¡Hicieron que la inteligencia artificial hiciera mis versiones de los personajes de Disney! No puedo describir la sensación que te da. Me recordó cuando otras culturas dicen: 'No me tomes una foto porque te está quitando el alma'”, manifestó.