Robert De Niro testificó ante tribunal tras ser denunciado por abuso laboral y discriminación

Robert De Niro no parece estar pasándola bien pese a la buena acogida que tiene su último protagónico en cines como el tío William Hale en ‘Los asesinos de la luna’, dirigida por Martin Scorsese, y es que el actor, ganador de dos premios Oscar, estuvo asistiendo en los últimos días al Tribunal Federal de Nueva York, em Estados Unidos, luego de ser denunciado por su exasistente personal Graham Chase Robinson por presunto abuso laboral, discriminación de género, robo de salarios y conductas de represalias.

En efecto, el actor de 80 años fue el último lunes a la audiencia donde se evaluó la denuncia por discriminación de género hecha por Graham Robinson, quien sostiene, de acuerdo con Deadline, que Robert De Niro hizo bromas sexuales en su presencia cuando ella hacía sus labores como asistente personal y que una de sus tareas era “rascarle la picazón en la espalda”.

Al escuchar el testimonio de su extrabajadora, De Niro no se quedó callado y calificó dichas acusaciones como “tonterías”. Mostrándose enojado y exaltado, el actor de ‘El padrino 2’ explicó: “Le pedí a ella que hiciera cualquier cosa dentro de lo razonable, dentro de los límites de su trabajo (…) No sé lo que están tratando de decir, no me gusta esa implicación”.

Otro momento de tensión se dio cuando el abogado de la demandante, Andrew Macurdy, diera a conocer que Robert De Niro llamó a su cliente temprano para que lo llevara al hospital luego de que el artista que se rompiera la espalda al caer de una escalera. “No es que le estuviera pidiendo raspar y trapear el piso (…) Todo esto es una tontería”, sostuvo el actor.

Robert De Niro interpreta a William Hale en ‘Los asesinos de la luna’, última película de Martin Scorsese. | Fuente: Paramount Pictures

Robert De Niro admitió exabruptos contra su exasistente

En otro momento, el defensor legal de Robinson consultó a Robert De Niro si alguna vez se refirió a su defendida con palabras soeces en los 11 años que ella trabajó en Canal Productions, empresa del actor de ‘Toro Salvaje’. Ante ello, De Niro confesó que la reprendió una vez que no lo despertó a tiempo para una “reunión importante”.

Seguidamente, el actor aceptó que pudo haber llamado a su exasistente “petulante, insolente y mocosa malcriada”, pero que eso no significó que haya sido violento con ella. “He levantado la voz (…) Yo no grito. ¿Quieren discutir eso? Eso es algo que no hago”, señaló.

Cabe resaltar que esta disputa legal entre Robert De Niro y su extrabajadora inició desde el 2019 cuando ella renunció al cargo de vicepresidenta de Producción y Finanzas en Canal Producciones y cuando fue denunciada por la misma empresa por, presuntamente, usar una tarjeta de crédito para uso personal.