"Once Upon a Time in Hollywood": China suspende el estreno de la película de Quentin Tarantino

Brad Pitt es uno de los protagonistas del último y más celebrado filme de Quentin Tarantino.

El estreno de la novena película de Quentin Tarantino, "Once Upon a Time in Hollywood", ha sido paralizado en China. La película, que tenía previsto su lanzamiento en el país asiático el próximo 25 de octubre, no llegará a los cines, al menos de momento.

El filme había obtenido durante el mes de setiembre los permisos necesarios para ser distribuida en dicho país, según informa el portal "Deadline". Los derechos de distribución de la película para China son propiedad de Bona Film Group, empresa situada en Pekín, que también invirtió en la cinta durante su producción.

Según apunta el medio estadounidense, no se ha hecho ningún comunicado que explique el por qué de esta situación.

No es la primera película de Quentin Tarantino que se enfrenta a una situación similar. En 2013, Django Desencadenado fue retirada de los cines chinos poco después de su estreno.

Tras esto, el filme fue severamente modificado con el fin de eliminar las escenas que contuvieran violencia extrema o desnudos. Después de volver a pasar por la sala de montaje, la película regresó a los cines del país asiático donde recaudó una cantidad especialmente baja en taquilla.

La situación actual de "Once Upon a Time in Hollywood" no solo sería parecida, sino que además estaría agravada por la controvertida representación que el filme hace de una de las estrellas del país, Bruce Lee. Un personaje, encarnado por el actor Mike Moh y que ya generó polémica tras ser denunciado por la hija del artista, Shannon Lee.

La paralización de su estreno supone un duro golpe para Sony. La productora aspiraba alcanzar los 400 millones de dólares de recaudación con la llegada de este título a China. Actualmente el filme ronda los 367 millones en la taquilla internacional.