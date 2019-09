Brad Pitt en una escena de "Once Upon a Time in Hollywood".

Quentin Tarantino lo volvió a hacer. El director estadounidense ha remecido los cimientos de la historia de Hollywood con un homenaje a Los Ángeles de finales de los años sesenta y más específicamente a la actriz Sharon Tate en "Once Upon a Time in Hollywood".





Protagonizada por Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie y una constelación de actores (y otros fetiches) de Quentin Tarantino, la película reescribe la historia a través de un actor y su doble de acción, quienes buscan un nuevo destino para sus carreras en medio del auge del movimiento hippie.

En el podcast "Entendí esa referencia" Laura Amasifuén y Diego Pajares Herrada reciben como invitados a Juan Carlos Vizcarra y Renato León para despacharse identificando las referencias presentes en la película (que no son pocas) y al final conversamos sobre cuál es finalmente la mejor película del premiado director.

ESCUCHA EL EPISODIO DEDICADO A "ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD" DEL PODCAST "ENTENDÍ ESA REFERENCIA" A CONTINUACIÓN:

EL HOLLYWOOD DE 1969 VS. 1970

"La idea del filme es que todo sucederá el año que viene, transcurre un año antes de comenzar los setenta, y los setenta sí pueden enseñar mucho al Hollywood del 2019", afirmó Quentin Tarantino.

Quentin Tarantino recordó esta época, en la que tenía unos seis años, como un tiempo que le gustaba mucho, pero "algo anticuado", y admitió que aportó mucho de sus propias vivencias a "Once Upon a Time in Hollywood", protagonizada por Brad Pitt, Leonardo DiCaprio y Margot Robbie.

El director señaló que aunque no vivió en Hollywood, visitó mucho esta ciudad. "Lo que más recuerdo es la radio. Recuerdo cuán importantes eran las emisoras de radio en aquella época. Si no te gustaba una canción no apagabas la radio, hablabas por encima del programa, pero la radio siempre estaba prendida", señaló.