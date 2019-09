Brad Pitt, que está viviendo un gran 2019 gracias también a su aplaudido papel en "Once Upon a Time in Hollywood" de Quentin Tarantino, estuvo acompañado hoy en la alfombra roja del Cinerama Dome de Sunset Boulevard en Los Ángeles por otras figuras de "Ad Astra" como Ruth Negga, Liv Tyler, Tommy Lee Jones, Donald Sutherland y John Ortiz así como por el director James Gray.