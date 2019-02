Adam Lambert y Brian May. Queen se presentará en los Oscar 2019.

Calientan los Oscar 2019. La Academia de Hollywood anunció que la banda Queen ─liderada por el guitarrista Brian May y el baterista Roger Taylor─ se presentarán en la entrega de premios más importantes del cine junto con Adam Lambert, conocido por participar en el 'reality' "American Idol" y por poseer una voz potente, similar a la de Freddie Mercury.

El anuncio se da en el contexto del filme "Bohemian Rhapsody", uno de los más comentados y nominado al Oscar 2019 a Mejor Película. En esta cinta el actor Rami Malek encarna al desaparecido Freddie Mercury. Este último también esta nominado, como Mejor Actor.

Este es el video con el que la Academia de los Oscar 2019 anunció la presentación de Queen.

RAMI MALEK, EL MITO DE QUEEN



Es el personaje de los Oscar 2019. Encarnar a un mito tan querido como Freddie Mercury podía ser una bendición o un regalo envenenado, pero el trabajo de Rami Malek en "Bohemian Rhapsody" no solo ha convencido a los millones de fans de Queen sino que le ha dado el Globo de Oro al mejor actor de comedia o musical, y el Bafta y el premio del Sindicato de Actores (SAG) al mejor intérprete masculino.



"Sabíamos, y lo pensamos de manera colectiva, que había que reflejar aspectos difíciles de su vida, los retos, las dudas y también los éxitos. Pero tras conocer a Freddie, con todas las investigaciones que hice, creo que hablamos de un hombre muy perfeccionista que quería celebrar la alegría de la vida; divertirse, ante todo y sobre todo", señaló.



La carrera de Malek (Los Ángeles, 1981), de ascendencia egipcia, incluye papeles en series como "The Pacific" y películas como "Short Term 12" (2013), aunque el rol que le presentó al gran público fue el del hacker taciturno de "Mr. Robot".



Sería una sorpresa que no se llevara el Oscar 2019 al mejor actor, aunque en esta temporada de premios Malek ha tenido que sortear, como ha podido, un turbio obstáculo en su camino: las acusaciones de agresión sexual contra Bryan Singer, director de "Bohemian Rhapsody", y de quien ha tratado de alejarse lo máximo posible.



"BOHEMIAN RHAPSODY", el poder del "biopic" y la fuerza de Queen



"Bohemian Rhapsody", del polémico Bryan Singer, narra el nacimiento de Queen en 1970 y la transformación del adolescente Farrokh Bulsara en el que sería el ídolo de masas e icono gay mundial Freddie Mercury, hasta el mítico concierto Live Aid de 1985.



La cinta repasa los principales éxitos del grupo -con la ayuda en la producción de dos de los integrantes de Queen-, desde "Somebody to Love" o "Don't Stop Me Now", pasando por "Crazy Little Thing Called Love" o "We Are the Champions", y desvela cómo fue la creación de "Bohemian Rhapsody", el revolucionario tema que cambió sus vidas y la historia del rock.



La cinta, que ha sido un gran éxito comercial aunque no ha convencido de la misma forma a la crítica, es posiblemente la que menos opciones tiene de triunfar en esta categoría debido al escándalo que rodea a Singer, acusado de nuevo de abusar sexualmente a menores de edad.