Billie Eilish formará parte de una presentación especial en la ceremonia de los Oscar 2020. | Fuente: AFP

Billie Eilish no se detiene. Después de ganar cinco premios Grammy durante la ceremonia del pasado domingo, se presentará en los Oscar 2020 como parte de la performance especial de la gala. La cantante de 18 años comunicó la gran noticia a sus seguidores, a través de las redes sociales.

La joven artista formará parte de una presentación especial, tal como fue anunciado por la Academia. Por lo tanto, la estrategia de la ceremonia es ofrecer —por primera vez—una fresca energía postmillenial, muy característica de Billie, a través de la presencia de la ganadora de cinco premios Grammy.

Se recuerda que la cantante posee un álbum publicado titulado “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”, que ganó como Mejor álbum en los Grammy 2020, y posiblemente pueda cantar una de las canciones de ese disco en la ceremonia. Cabe resaltar que la Academia no ha brindado más detalles sobre la actuación de Billie Eilish en los Oscar 2020.

Previamente, los Oscar 2020 confirmaron los presentadores, entre actores y actrices, que entregarán los premios a los ganadores. La edición número 92 de la gala más importante del cine se llevará a cabo el próximo domingo 9 de febrero.

BILLIE EN LOS GRAMMY 2020

La intérprete de “Bad Guy” se llevó cinco premios en los Grammy 2020, de las seis nominaciones que había alcanzado en la edición 62. Billie Eilish se alzó con la victoria en las categorías de Mejor álbum del año, Mejor canción del año, Mejor artista nuevo, Mejor grabación del año y Mejor álbum de pop vocal.

De todas las categorías mencionadas, cuatro de ellas son las más importantes de la premiación a artistas musical. “Gracias, este es mi primer Grammy y jamás pensé que me pasaría esto alguna vez en la vida. Crecí viéndolos (en televisión)”, mencionó la artista al ganar por su primer disco, el cual fue grabado en su habitación por falta de recursos económicos.