Nomadland se llevó las estatuillas en las categorías "Mejo película", "Mejor dirección" y "Mejor actriz". | Fuente: AFP | Fotógrafo: TODD WAWRYCHUK

"Nomadland" fue reconocida como la película del año en los premios Oscar 2021. Esta noche, la cinta dirirgida por Chloé Zhao también ganó en las categorías "Mejor dirección" y "Mejor actriz".

La 93 edición de los Oscar 2021 se celebró este domingo 25 de abril en una ceremonia dividida en dos espacios: el Dolby Theatre y la Union Station de Los Ángeles (Estados Unidos) como medida para evitar contagios por el coronavirus. Sin embargo, esto fue impedimento para reconocer a lo mejor de la industria cinemaográfica en Hollywood.

Lista completa de ganadores



Mejor Película

"Nomadland"

Mejor director

Chloé Zhao por “Nomadland”

Mejor actriz

Frances McDormand

Mejor actor

Anthony Hopkins

Mejor actriz de reparto

Yuh- Jung Young de "Minari"

Mejor actor de reparto

Daniel Kaluuya por "Judas and the Black Messiah"





Daniel Kaluuya gana como Mejor actor de reparto. | Fuente: AFP | Fotógrafo: POOL | Fuente: POOL

Mejor guion original

"Promising Young Woman"

Mejor guion adaptado

“The Father”

Mejor película internacional

"Another Round"

Película animada

“Soul”

Mejor montaje

"Sound of Metal"

Canción original

"Fight For You" de "Judas and the Black Messiah"

Mejor Banda Sonora

"Soul"

Mejor cinematografía

"Mank"

Mejor diseño de producción

"Mank"

Mejor corto animando

"If Anything Happens I Love You"

Mejores efectos visuales

"Tenet"

Mejor documental

"My Octopus Teacher" ("Lo que el pulpo me enseñó")

Mejor corto documental

"Colette"

Mejor sonido

"Sound of metal"

Mejor corto de ficción

"Two distant strangers"

Mejor Maquillaje y peinado

"Ma Rainey's Black Bottom" ("La madre del blues")

Mejor diseño de vestuario

"Ma Rainey's Black Bottom" ("La madre del blues")

