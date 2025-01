Denzel Washington, Margaret Qualley y más: las grandes ausencias en las nominaciones de los Oscar 2025

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La lista de nominados a los Oscar 2025 dejó fuera a varias figuras y películas que habían sido destacadas durante la temporada de premios. Desde directores visionarios hasta producciones independientes que resonaron con el público, estas omisiones han generado cuestionamientos sobre los criterios de votación de la Academia.

Aunque las nominaciones incluyen sorpresas y nuevos nombres, la omisión de sus nombres en las categorías principales y secundarias han generado debates sobre el reconocimiento de actores en una industria que a menudo prioriza tendencias sobre legado.

Los grandes ausentes en los Oscar 2025

1. Denzel Washington (Gladiador 2)

En las nominaciones a los Oscar 2025, hicieron caso omiso a Gladiador 2, en específico, a Denzel Washington. Cuando la película se estrenó, el actor recibió un sinfín de comentarios positivos por su papel y daban por hecho que sera considerado por la Academia de Hollywood, hasta tenían fe que podía alzar su estatuilla número tres, sin embargo, no ha sido nominado.

Denzel Washington es Macrinus en "Gladiador 2". Fuente: Paramount Pictures

2. Margaret Qualley (La sustancia)

Qualley era una de las favoritas para ser considerada en Mejor actriz de reparto en los premios de cine, sin embargo, no ha sido nominada ni a los Globos de Oro 2025 ni a los Oscar 2025. Pese a ser un fenómeno en taquilla, esta película de terror corporal sí ha llegado a tener nominaciones en la Academia de Hollywood, pero Margaret no.

Margaret Qualley interpreta a Sue en "La sustancia".Fuente: @thesubstance

3. Angelina Jolie (Maria)

Maria es una película biográfica de drama psicológico dirigida por Pablo Larraín y escrita por Steven Knight. La película se basa en los últimos años de vida de la famosa soprano estadounidense Maria Callas "María sigue la tumultuosa, bella y trágica historia de la vida de la cantante de ópera más importante del mundo, revivida y reimaginada durante sus últimos días en el París de los años setenta", se lee en la sinopsis oficial.

Angelina Jolie protagoniza la película como Maria Callas. Ella está acompañada de un elenco conformado por: Pierfrancesco Favino, Valeria Golino, Alba Rohrwacher, Haluk Bilginer, Kodi Smit-McPhee, Stephen Ashfield y Alessandro Bressanello.

Angelina Jolie interpreta a Maria Callas, la soprano que cautivó al mundo entero con su voz.Fuente: Fabula Films

4. The Last Showgirl

En The Last Showgirl, Pamela interpreta a una veterana bailarina que ve cómo el espectáculo de Las Vegas en el que lleva trabajando treinta años baja el telón de forma abrupta. A la vez que se enfrenta a un incierto futuro profesional a sus 50 años, se esfuerza por reparar la tensa relación con su hija, que a menudo estuvo en un segundo plano.

Es protagonizada por Pamela Anderson, quien interpreta a una bailarina experimentada que debe planificar su futuro después de que el espectáculo cierre abruptamente. Fuente: RoadsideFlix

5. Edward Berger (Cónclave)

Una de las más nominadas en los Oscar 2025 fue Cónclave, otra fuerte contendiente de la temporada, está presente en ocho categorías; pero no ha sido considerada a Mejor director. La película inicia con la muerte del Papa dejando a la iglesia y sus fieles a la espera de conocer al sucesor. Para ello, 118 cardenales de todo el mundo se reunen en la Capilla Sixtina donde se les prohíbe tener contacto con el exterior. Dentro votarán para elegir al nuevo líder de la iglesia en el Vaticano que deberá ser unánime.

El cardenal Lawrence (Ralph Fiennes) es el encargado de dirigir el evento, sin embargo, mientras se prepara para ello, descubre cómo fue que murió el Papa. No solo eso, también hay una conspiración por quién debe tomar el poder. La ambición también juega un papel importante en todo el proceso ya que los intereses se interpondrán.

Su último drama está ambientado en el Vaticano, pero el director Edward Berger dice que "Cónclave" trata sobre gente que lucha por el poder.Fuente: @conclavethefilm

6. Challengers

"Protagonizada por Zendaya como Tashi Duncan, una ex prodigio del tenis convertida en entrenadora y una fuerza de la naturaleza que no se disculpa por su juego dentro y fuera de la cancha. Casada con un campeón en mala racha (Mike Faist – West Side Story), la estrategia de Tashi para la redención de su marido da un giro sorprendente cuando debe enfrentarse al fracasado Patrick (Josh O'Connor – The Crown), su ex mejor amigo y ex novio de Tashi. A medida que sus pasados y presentes chocan, y las tensiones aumentan, Tashi debe preguntarse cuánto costará ganar", reza la sinopsis oficial.

A pesar de que conquistó un Globo de Oro, la cinta quedó en el olvido en los Oscar 2025.

La película es dirigida por Luca Guadagnino, escrita por Justin Kuritzkes, y protagonizada por Zendaya, Josh O'Connor y Mike Faist.Fuente: Universal Pictures

7. Civil War

La trama sigue a este grupo de periodistas que deja una Nueva York desolada hacia Washington con el objetivo de obtener una última entrevista con el presidente estadounidense, un dictador que ve debilitado su tercer mandato con el pasar de los días y contra el cual se han levantado varios estados, entre los que destacan California y Texas, agrupados en un ejército denominado ‘Las fuerzas occidentales’.

Si bien Civil War se promociona como una cinta sobre la debacle de Estados Unidos, la historia prioriza el conflicto interno de su personaje principal y cómo este repercute en su entorno inmediato, sus tres acompañantes. Todo con el único objetivo de obtener la última historia de una nación destruida y del comienzo de una nueva.

Kirsten Dunst es una fotoperiodista experimentada en “Civil War”.Fuente: A24

8. Queer

Después de dejar atrás su papel de James Bond, Daniel Craig es protagonista de Queer donde interpreta a un homosexual. Si bien Craig ha sido nominado a un Globo de Oro, no está considerado en los Oscar 2025, pese a que la crítica especializada consideró su buen papel.

"Queer" es una película histórica romántica de drama estadounidense dirigida y producida por Luca Guadagnino.Fuente: A24

9. Nicole Kidman (Babygirl)

Nicole Kidman, una de las actrices más reconocidas de la industria cinematográfica en Hollywood, viene promocionando su reciente participación en Babygirl, un drama erótico dirigido por Halina Reijn.

Este papel fue un gran reto para Kidman, quien en una entrevista con The Sun, dijo que aceptó el rol para explorar un género en el que no había incursionado antes. "Como actriz, siempre estoy pensando dónde no he estado y qué puedo explorar como ser humano. Y este era un área en la que nunca había estado", explicaba.

"Babygirl" está protagonizada por Nicole Kidman, Harris Dickinson, Sophie Wilde, y Antonio Banderas.Fuente: A24

10. La habitación de al lado

La película de Almodóvar (The room next door en inglés) narra la decisión de una veterana periodista (Tilda Swinton) de suicidarse a causa de un cáncer incurable. La enferma pide a una vieja amiga (Julianne Moore) que la acompañe en esos últimos días. "Despedirse de este mundo limpia y dignamente es un derecho fundamental", declaró Almodóvar al recoger el premio. La eutanasia, dijo el director español, "no es un asunto político, sino humano".

"Sé que este derecho atenta contra cualquier religión o credo que tenga a Dios como única fuente de vida (…) Yo les pediría a los practicantes de cualquier credo que respeten y no intervengan en decisiones individuales al respecto", añadió.

"La habitación de al lado" es una película dramática española, escrita y dirigida por Pedro Almodóvar, en su debut en idioma inglés,​ basada en la novela 'Cuál es tu tormento' de Sigrid Nunez.Fuente: Warner Bros. Pictures España

