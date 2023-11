Precuela de 'Los juegos del hambre' lidera taquilla en EE.UU. pese a ser el debut menos concurrido de la saga

La precuela de la famosa saga cinematográfica, Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes, dirigida por Tom Blyth, ha conquistado la taquilla en su primer fin de semana en Estados Unidos y Canadá, recaudando unos 44 millones de dólares.

Según David Gross, experto de la industria en Franchise Entertainment Research, la película está mostrando "muy buenos números" para una precuela de acción, y se espera que continúe cosechando éxito a nivel internacional.

No obstante, este debut marca el inicio menos concurrido en la historia de la saga de Los Juegos del Hambre. La entrega inaugural, la más exitosa de toda la serie, logró recaudar unos 152 millones de dóalres en 2012, según cifras de Box Office Mojo. En contraste, la cuarta parte, Sinsajo - Parte 2, registró 102 millones de dólares, convirtiéndose en la película menos vista en su día de estreno dentro de la saga original.

La trama, ambientada en la décima edición de los Juegos del hambre en el universo distópico de Panem, presenta a Tom Blyth como Coriolanus Snow, Rachel Zegler, Peter Dinklage y Jason Schwartzman en roles destacados.

En el segundo lugar de la taquilla, la nueva entrega de la animada Trolls 3 debutó con 30.6 millones de dólares, presentando la historia de Branch y su boy band formada con sus hermanos. Mientras tanto, The Marvels de los estudios homónimos, después de un estreno decepcionante, desciende al tercer puesto, continuando su caída en el ranking.

El cuarto lugar de lo más visto en cines es para la película de terror Viernes negro, que lleva la intriga y el miedo a un pequeño pueblo en el noreste de Estados Unidos en la época de Thanksgiving. A su vez, Five Nights at Freddy's, otra propuesta de terror, se asegura el quinto puesto con una recaudación de 3.5 millones de dólares.

Las siguientes cinco películas más vistas incluyen Los que se quedan con 2.7 millones, El peor equipo del mundo con 2.5 millones, Taylor Swift: The Eras Tour con 2.4 millones, Priscilla con 2.3 millones y Los asesinos de la luna con 1.9 millones.

Éxito en la taquilla peruana

Balada de pájaros cantores y serpientes no solo lidera la taquilla en Estados Unidos, sino que también se convierte en la más taquillera en su día de estreno en Perú, aunque con cifras inferiores respecto a entregas anteriores de la franquicia, marcando un hito más modesto en su debut con 18 mil espectadores, según reporta el especialista en cine Maykoll Calderón.

Otras películas que han conquistado la atención del público peruano incluyen The Marvels, que se mantiene sólidamente en el segundo lugar, seguida de cerca por la inquietante Five Nights at Freddy's, que se posiciona en el tercer puesto. Sorprendiendo a la audiencia, Susy, una vedette en el Congreso asegura con firmeza el cuarto lugar, mientras que la encantadora animación de Trolls 3 se alza en la quinta posición.