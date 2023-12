Arnold Schwarzenegger se emociona y espera trabajar nuevamente con Danny DeVito tras 35 años de 'Gemelos'

A 35 años del estreno de Gemelos, las dos icónicas estrellas del cine han vuelto a encontrarse. Arnold Schwarzenegger expresó su entusiasmo tras presenciar la actuación de su colega Danny DeVito en la obra I Need That. En su mensaje en redes sociales, elogió la actuación de DeVito y compartió su anhelo de trabajar juntos nuevamente.

"¡Mi hermano! Fue fantástico ver a Danny DeVito en Broadway en I Need That", escribió emocionado. Añadió que la obra, protagonizada también por Lucy DeVito y Ray Anthony Thomas, fue "una de las mejores que he visto en mi vida, un verdadero espectáculo con corazón". Schwarzenegger concluyó expresando su emoción: "No puedo esperar para volver a trabajar juntos".

La obra presenta la historia de Sam, un hombre amenazado con el desalojo cuando el Gobierno le exige limpiar su propiedad. La trama explora la línea borrosa entre lo que es basura y lo que es tesoro.

La reunión de estas dos leyendas fue celebrada por los fans con cientos de mensajes en redes como "sería genial verlos de nuevo", "verlos de niños fue increíble", "si van a trabajar juntos de nuevo, ¡sería asombroso!" y "Gemelos 2, ¡aquí vamos!".

¿Por qué Schwarzenegger y DeVito nunca grabaron Gemelos 2?

En una entrevista con GQ en noviembre, Danny DeVito abordó la oportunidad perdida de filmar la secuela de Gemelos. "Deberíamos haber filmado Gemelos 2 en lugar de que él se convirtiera en gobernador", bromeó DeVito. Además, elogió la participación de Schwarzenegger en la serie FUBAR, que explora la vida de un padre y una hija que han llevado vidas secretas como agentes de la CIA.

Además, compartió que en la actualidad están trabajando en un proyecto nuevo. Cuando se le preguntó si este guarda relación o constituye un spin-off de Gemos, DeVito descartó la conexión directa afirmando: "No. Solo somos dos amigos, porque la pasamos bien juntos. Nos complementamos en muchos aspectos. Yo soy mucho más fuerte que él".

¿Por qué Schwarzenegger reparte regalos desde hace 30 años?

Este 2023, Arnold Schwarzenegger llevó la felicidad a cientos de niños al repartir miles de regalos de Navidad. El recordado protagonista de clásicos del cine como Terminator y El regalo prometido se unió al Hollenbeck Youth Center, una organización sin fines de lucro, para cumplir su anhelado sueño de entregar juguetes a pequeños durante las fiestas.

El actor austriaco-estadounidense reveló a Fox 11 que ha llevado a cabo esta noble práctica durante tres décadas. Sus motivaciones se remontan a una experiencia muy personal relacionada con sus primeras festividades en Estados Unidos, cuando, siendo un joven inmigrante, sus amigos de un gimnasio local le brindaron momentos inolvidables de regalos, abrazos y cariño.