Hayao Miyazaki y Studio Ghibli conquistan su primer Globo de Oro por 'El niño y la garza'

En la reciente gala de los Globos de Oro 2024, la sorpresa llegó de la mano de Hayao Miyazaki y Studio Ghibli, quienes se llevaron su primer premio a la mejor película animada por The Boy and the Heron, titulada en Latinoamérica como El chico y la garza. A pesar de ser figuras icónicas en la historia de la animación, esta victoria marca un hito en su extensa carrera.

A los 82 años, Miyazaki, ganador del Oscar por El viaje de Chihiro, recibió el Globo de Oro por una obra que lo sacó de su retiro y ha destacado en diversas listas como una de las mejores películas de 2023. Este además es el primer trofeo para un largometraje de animación no rodado en inglés, haciendo historia en la industria del cine.

La inusual cinta se destacó al vencer a contendientes de peso, incluyendo la exitosa Super Mario Bros. La película, que fue la película animada más taquillera del año pasado, la propuesta marvelita Spider-man: Cruzando el Multiverso, la más reciente apuesta de Pixar con Elemental, la apuesta de Disney Wish: el poder de los deseos y el magnífico regreso de Makoto Shinkai con Suzume.

¿De qué trata The Boy and the Heron?

The Boy and the Heron, conocida como El chico y la garza en esta región, se basa en la novela homónima de Yoshino Genzaburō. La trama se enfoca en el desarrollo psicológico de un joven que descubre su lugar en el mundo a través de sus relaciones. La película, bajo la dirección y guion de Hayao Miyazaki, adopta una estética de animación tradicional que evoca las obras clásicas de Studio Ghibli.

La narrativa sigue a Kiyotaka, un niño de 10 años que reside en una aldea costera de Japón. Un día, Kiyotaka encuentra a una garza herida en la playa y decide cuidar de ella. A medida que transcurre el tiempo, el niño y la garza se conectan, explorando temáticas de amistad y la vital importancia de la naturaleza.

¿Cuándo se estrena The Boy and the Heron?

El niño y la garza (The Boy and the Heron), la más reciente obra del legendario director Hayao Miyazaki, llegará en las salas de cine de Perú a partir del 11 de enero de 2024. Esta película galardonada con el Globo de Oro 2024 se estrenó en Japón el 14 de julio pasado, narrando la conmovedora historia de un niño huérfano que forja una amistad con una garza herida.

La creación de Miyazaki, reconocido por clásicos como El viaje de Chihiro y La princesa Mononoke, ha cosechado elogios tanto de la crítica como del público. En Japón, la película se erigió como un rotundo éxito de taquilla, alcanzando una recaudación que supera los 250 millones de dólares.

¿Quién es Hayao Miyazaki?

A los 82 años, el director Hayao Miyazaki sigue siendo una figura influyente en el mundo de la animación. Fundador del aclamado Studio Ghibli en 1985, junto a Isao Takahata, se ha ganado un nombre en por títulos clásicos como Porco rosso (1992) y La princesa Mononoke (1997).

Entre sus obras también se encuentran El viaje de Chihiro, por la que ganó el premio Oscar a mejor película animada en 2002, El increíble castillo vagabundo (2004) y Se levanta el viento (2013), títulos que también compitieron por la estatuilla. Su última creación, El niño y la garza fue presentada en el Festival de San Sebastián, marcando el estreno europeo de esta obra.

'El niño y la garza' se estrena en Perú el 11 de enero.Fuente: Studio Ghibli

