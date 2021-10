Los Premios Platino 2021 se realizan este domingo desde el Palacio Municipal de Madrid (España). | Fuente: Premios Platino

Este domingo 3 de octubre se llevan a cabo los Premios Platino 2021, que desde hace siete años vienen reconociendo lo mejor del cine iberoamericano. Su séptima edición se realiza en IFEMA Palacio Municipal de Madrid (España), bajo la conducción de Juana Acosta y Luis Gerardo Méndez.

Este año, la cinta peruana "Canción sin nombre", dirigida por Melina León, compite en dos categorías: mejor ópera prima de ficción iberoamericana y mejor música original. Además, las películas con más nominaciones son "El olvido que seremos" y "La Llorona", ambas con 11 candidaturas.

A continuación, te mostramos en qué canal y a qué hora puedes seguir en vivo la gala de los Premios Platino 2021, que en su evento principal tendrán también presentaciones musicales a cargo de Becky G, Pedro Capó, Carlos Baute, entre otros.

Hora y canal para ver los Premios Platino 2021

La séptima gala de los Premios Platino se desarrollan en España a las 9 p.m. Así, hecho el cálculo de la diferencia horaria, esta es la hora en la que pueden verse en otros países de Latinoamérica:



- Perú, México y Colombia: 2 p.m.

- Argentina y Uruguay: 4 p.m.

Por otro lado, los Premios Platino 2021 pueden verse a través de la señal exclusiva del canal TNT. También se transmitirán en los siguientes canales:

- Movistar TV (Perú): Canal 595 (SD) y Canal 870 (HD)

- Claro TV (Perú): Canal 53 (SD) y Canal 1504 (HD)

- DirecTV (Perú): Canal 502 (SD/HD) y Canal 1502 (HD)

Las cintas nominadas a los Premios Platino 2021

A continuación, te presentamos las producciones que candidatean a las diversas categorías de los Premios Platino 2021.

Mejor película iberoamericana de ficción

- "El olvido que seremos" (Colombia)

- "La Llorona" (Guatemala)

- "Las niñas" (España)

- "Nuevo orden" (México)

Mejor dirección

- Fernando Trueba – "El olvido que seremos"

- Icíar Bollaín – "La boda de rosa"

- Jayro Bustamante – "La Llorona"

- Michel Franco – "Nuevo orden"

Mejor guion

- David Trueba – "El olvido que seremos"

- Jayro Bustamante y Lisandro Sánchez – "La Llorona"

- Pilar Palomero – "Las niñas"

- Sebastián Schindel y Pablo del Teso – "Crímenes de familia"

Mejor música original

- Aránzazu Calleja y Maite Arrotajauregi – "Akelarre"

- Pascual Reyes – "La Llorona"

- Pauchi Sasaki – "Canción sin nombre"

- Zbigniew Preisner – "El olvido que seremos"

Mejor interpretación masculina

- Alejandro Castro – "Tengo miedo torero"

- Diego Peretti – "El robo del siglo"

- Javier Cámara – "El olvido que seremos"

- Miguel Ángel Sóla – "Crímenes de familia"

Mejor interpretación femenina

- Candela Peña – "La boda de rosa"

- María Mercedes Coroy – "La Llorona"

- Regina Casé – "Tres veranos"

- Valeria Lois – "Las siamesas"

Mejor interpretación masculina de reparto

- Alfredo Castro – "El príncipe"

- Diego Boneta – "Nuevo orden"

- Jorge Román – "Matar a un muerto"

- Julio Díaz – "La Llorona"

Mejor interpretación femenina de reparto

- Kami Zea – "El olvido que seremos"

- Nathalie Poza – "La boda de rosa"

- Sabrina de la Hoz – "La Llorona"

- Yanina Ávila – "Crímenes de familia"

Mejor película de animación

- "El camino de Xico" (México)

- "La gallina turuleca" (España; Argentina)

- "El pergamino rojo" (Brasil)

- "Un disfraz para Nicolás" (México)

Mejor película documental

- "Babenco: Tell Me When I Die" (Brasil)

- "Cartas mojadas" (España)

- "El agente Topo" (Chile; España)

- "El año del descubrimiento" (España)

Mejor ópera prima de ficción iberoamericana

- "Canción sin nombre"

- "Las niñas"

- "Matar a Pinochet"

- "Matar a un muerto"

Mejor dirección de montaje

- Gustavo Matheu y Jayro Bustamante – "La Llorona"

- Marta Velasco – "El olvido que seremos"

- Sofi Escudé – "Las niñas"

- Yibrán Asuad y Fernando Frías de la Parra – "Ya no estoy aquí"

Mejor dirección de arte

- Diego López – "El olvido que seremos"

- Mikel Serrano – "Akelarre"

- Mónica Bernuy – "Las niñas"

- Sebastián Muñoz – "La Llorona"



Mejor dirección de fotografía

- Daniela Cajías – "Las niñas"

- Javier Agirre Erauso – "Akelarre"

- Nicolás Wong – "La Llorona"

- Sergio Iván Castaño – "El olvido que seremos"

Mejor dirección de sonido

- Eduardo Cáceres – "La Llorona"

- Eduardo Castro, Octavio Rojas y Alberto Ovejero – "El olvido que seremos"

- Javier Umpierrez, Yuri Laguna, Olaitan Agueh, Michelle Couttolenc y Jaime Baksht – "Ya no estoy aquí"

- Urko Garai, Josefina Rodríguez, Frédéric Hamelin y Leandro de Loredo – "Akelarre"

