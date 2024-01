Richard Simmons asegura "no haber dado permiso" para película sobre su biografía

Richards Simmons aseguró estar en contra de la próxima película que vienen alistando sobre su biografía. Por medio de su cuenta de Facebook, el popular instructor de gimnasia y personalidad televisiva estadounidense afirmó “no haber dado permiso” al filme que protagonizará el actor Pauly Shore, conocido por sus películas de comedia Un hombre de California y apariciones en series como Futurama y Star vs. las Fuerzas del Mal.

“¡Hola a todos! Puede que hayan oído que pueden estar haciendo una película sobre mí con Pauly Shore. Nunca he dado mi permiso para esta película. Así que no creas todo lo que lees. Ya no tengo gerente, y ya no tengo publicista. Solo trato de vivir una vida tranquila y estar en paz. Gracias por todo su amor y apoyo”, escribió el especialista en aeróbicos de 75 años.

En esta ocasión es la productora The Wolper Organization, filial de Warner Bros, que se encargará de hacer el filme basado en la vida de Richards Simmons y graficar su éxito en la televisión tras convertirse en una celebridad por sus videos haciendo fitness y aeróbicos en casa.

"Aunque nos encantaría que (Richard Simmons) estuviera involucrado, respetamos su deseo de privacidad y planeamos producir una película que lo honre, lo celebre y cuente una historia dramática. Sabemos que es profundamente privado y nunca querríamos invadir eso, sin embargo, es una persona increíble que cambió la vida de millones de personas, y el efecto que ha tenido en el mundo debe ser reconocido", recalcó la empresa a Variety.

Representante de Richard Simmons dijo que instructor no autoriza la película. | Fuente: Facebook (Richard Simmons)

Representante de Richard Simmons dijo que instructor no autoriza película

Por otro lado, el representante de Richard Simmons señaló que el proyecto “no está autorizado” por el instructor de gimnasia y, además, menciona que su cliente tampoco está enterado que las grabaciones de dicho filme en Hollywood ya iniciaron.

"Ya sabíamos que Pauly Shore no contaba con la bendición de Simmons para este proyecto, algo que Pauly realmente buscaba, y ahora (...) sabemos que la posición de Richard no ha cambiado, aunque su representante dice que llegará un momento en que Richard quiera decírselo. su historia", acotó TMZ.

Pauly Shore hará de Richard Simmons en cortometraje

Según información de Variety, Pauly Shore también hará de Richard Simmons en un cortometraje titulado The Court Jester, el cual será presentado en el Festival de Cine de Sundance este 19 de enero y luego será subido a YouTube.

A pesar de no contar con el apoyo de Simmons, Pauly Shore aseguró sentirse “emocionado” de poder interpretar a la celebridad de aeróbicos y de “compartir la vida del personaje con el mundo”.

“Todos necesitamos esta película biográfica ahora más que nunca. ¡Simmons representaba la salud mental, ponía a las personas en forma y era su auténtico tonto! Cada vez que aparecía en la televisión, nunca podías quitarle los ojos de encima y aportaba tanta alegría a sus apariciones que no representaban más que un buen momento”, expresó Shore en un comunicado.