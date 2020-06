Zion Moreno participó en la serie "Control Z", producida por Netflix, y se prepara para el 'reboot' de "Gossip Girls", de HBO. | Fuente: Instagram / Zion Moreno

En “Control Z”, Zion Moreno se pone en la piel de la estudiante de preparatoria Isabel de la Fuente, también conocida como Isabela o Ismael. Pero esta identidad se va descubriendo poco a poco, a manos de un pirata informático que desvela que el personaje de Moreno es transgénero.

La actriz nacida en El Paso (Texas, EE.UU.), de padres mexicanos, comentó hace poco que entre ella y la Isabela de la ficción existen dos puntos en común: también es una mujer transgénero y, por ello, debió lidiar durante su etapa escolar con el bullying de sus compañeros, experiencia que utilizó para moldear su interpretación.

“Usé mis experiencias del pasado, de ser una adolescente en la prepa, que también sufrió de bullying. Creo que Isabela, es un personaje nuevo, no sólo para Latinoamérica, sino para el mundo, porque se sale de los estereotipos al contar su historia trans”, relató a Publimetro México.

DEL MODELAJE A LA ACTUACIÓN

Sin embargo, antes de dar el salto a las tablas, Zion Moreno fue protagonista de pasarelas. Ella inició como modelo cuando vivía en Nueva York, según contó al portal InStyle, y hasta llegó a posar para la revista Sports Illustrated Swimsuit, pero al mudarse a Los Ángeles conoció a un agente que le propuso hacer audiciones.

“Se siente como algo que debí realizar toda mi vida”, dijo Moreno. “Es muy difícil ser vulnerable y hoy debo interpretarlo frente a las cámaras, pero es una labor muy gratificante. En esta carrera, vas a escuchar la palabra ‘no’ muchas veces, sin embargo, es parte de la vida y del trabajo”, añadió en alusión a las primeras negativas que le dieron cuando tentaba otros papeles.

Y su perseverancia pudo más: el año pasado, debutó en la película musical “K-12”, dirigida por Melanie Martínez. Gracias a esta aparición dio a su primer paso en la televisión, con la serie mexicana producida por Netflix, que le ha ayudado a obtener otra participación en el reparto del ‘reboot’ de “Gossip Girl”, que será estrenada el próximo año en HBO.

COMBATIR LAS ETIQUETAS

Zion Moreno sabe que su desarrollo como actriz se da en una industria “a veces no tan inclusiva” con las personas transgénero. Por ello, lleva un mensaje que busque pensar más allá de las etiquetas. “No me gusta poner a las personas en categorías, eso me ha ayudado a fortalecer mi propia creatividad, imagen y pasión de ser actriz y escritora”, dijo para el portal mexicano Publimetro.

En esa línea, la intérprete tiene la convicción de que, actualmente, el escenario es más prometedor gracias a la unión de la comunidad. “Creo que juntando nuestras voces como personas marginadas ayuda al público a formalizar y llevar a la pantalla la vida de personas que no se ven normalmente, porque las historias de las personas trans se sale de los estereotipos”, indicó.

Ser consciente de las limitaciones de la sociedad la llevó al activismo en la comunidad LGTBI. Un ejemplo de ello fue la defensa que hizo, en el 2017, de Richard Simmons, un instructor de aeróbicos que demandó a la revista National Enquirer por haber asegurado que se sometió a una operación de cambio de sexo.

A la fecha, la actriz de 27 años afirmó a InStyle que siente haber dado grandes pasos en su aspecto personal y profesional. “He madurado mucho, reconozco que este cuerpo que tengo no lo es todo. Conectar con las personas y sus espíritus es lo más valioso. Dejar una parte de mí en la gente que conozco me es primordial. Ya no me duele la ignorancia o la maldad de otros hacia mí”, puntualizó.