Brian Cox habló de protagonizar una posible película de 'Succession': ¿qué dijo?

Brian Cox encarna a Logan Roy, magnate de los medios de comunicación y patriarca de la familia Roy, en la exitosa serie de televisión Succession de HBO y HBO Max que ganó cuatro premios en los últimos Globos de Oro 2024 realizado el último domingo 7 de enero en el Beverly Hilton Hotel de California.

Ahora, la icónica serie de drama buscará consagrarse en la edición 75 de los Emmy Awards que se llevará a cabo este lunes 15 de enero y donde Succession lidera la lista de nominaciones con 27 en las distintas categorías. En ese sentido, Brian Cox habló de una posible adaptación del proyecto de televisión al cine.

“Ya veremos (si Succession llega al cine) Si es lo suficientemente bueno y Jesse Armstrong (creador de la serie) quiere hacerlo, podría hacerlo”, señaló Cox a Variety el sábado en el Tea Party BAFTA en el hotel Maybourne de Beverly Hills.

Es así que Brian Fox se mostró abierto a una eventual película de Succesion luego de cuatro temporadas en el streaming de la mano de HBO desde su estreno en junio de 2018. Cabe recordar que su personaje (Logan Roy) falleció en el tercer capítulo de la última temporada por un infarto motivo por el cuál se desconoce su regreso en un largometraje.

Brian Cox elogió a Jesse Armstrong por la serie Succession. | Fuente: Instagram

Brian Cox elogia a Jesse Armstrong por la serie Succession

En otro momento, Brian Cox elogió el trabajo de Jesse Armstrong por haber finalizado la serie de Succession de la mejor manera al punto de que el público “siga con ganas de más”.

“Lo que me encanta de esto y lo que me encanta de Jesse Armstrong es que no pasamos de nuestra fecha de caducidad. Muchos programas estadounidenses superan sus fechas de caducidad. Hemos dejado a la gente con ganas. Siempre quieres que la gente siga con ganas”, expresó el actor de 77 años.

No obstante, Fox si se dio el tiempo para mostrarse en desacuerdo con la postura de su compañero de elenco Kieran Culkin (Roman Roy) quien aseguró que el persona del torpe primo Greg Hirsch interpretado por Nicholas Braun podría tener un spin-off.

“No creo que Nicholas Braun quisiera hacerlo. Está pasando otras cosas que son emocionantes para él”, señaló.

Brian Cox es nominado en los Emmy Awards 2024

Brian Cox es uno de los actores de Succession nominado para los Emmy Awards 2024. Cox fue seleccionado en la categoría Mejor Actor Principal Destacado en una serie dramática por su personaje Logan Roy.

No obstante, recalcó que no tiene planeado ningún discurso por si gana el premio. “No creo en los discursos. Si gano, va a ser algo natural, y si no gano, así será”, sentenció.