Robert Pattinson encarna a Bruce Wayne en la película 'The Batman'. | Fuente: Warner Bros.

Robert Pattinson, el actor que protagoniza "The Batman" en la próxima cinta de Matt Reeves, dijo que le gustaría volver a interpretar a Bruce Wayne para una posible trilogía del famoso superhéroe. Así lo confirmó en una entrevista concedida a Fandango, con motivo de la promoción de la película.

"Estoy dispuesto a hacerlo tantas veces como la gente quiera verlo, de verdad. Quiero decir que he hablado con Matt sobre la idea de hacer una trilogía y eso sería maravilloso. Realmente disfruté mucho el proceso y es un personaje tan divertido de interpretar. Y sí, eso sería encantador", comentó sobre su deseo.

FUE SEDADO EN UNO DE LOS CASTING DE "CREPÚSCULO"

En otra entrevista al medio estadounidense GQ, el actor recordó sus días como Edward Cullen en la saga "Crepúsculo" y contó la curiosa anécdota que vivió cuando lo llamaron para audicionar. Relató que el casting lo aterraba porque lo ponía muy nervioso, incluso su agente tuvo que calmarlo con un sedante.

"Mi confianza se derrumbaba por completo. Lo mismo me ocurrió la mañana de la audición para Twilight. Nunca antes había tomado Valium. Sólo recuerdo haberme sentido muy glorioso en la parte trasera del taxi, con la ventana abierta y pensaba 'wow esto es lo que me he estado perdiendo'", confesó.

CASI LO DESPIDEN DE "CREPÚSCULO"

Pattinson también dio detalles sobre cómo casi lo despiden durante la primera película de "Crepúsculo", algo que ya había mencionado en entrevistas anteriores. Confesó que tuvo que lidiar con su inmadurez y comportamiento, luego de una severa advertencia por parte de su agente.

"Tenía 21 y quería hacerlo tan artístico como fuera posible. Así que teníamos esta extraña tensión, en el estudio había temor de que la cosa resultara muy emo, pero yo pensaba que esa era la única forma de hacerlo. Parece muy ridículo decirlo ahora, pasé tanto tiempo enfurecido. Definitivamente tiene que ver con tener 21 (años), porque no puedo creer la forma en que me comportaba", añadió.

"THE BATMAN" INICIA LA PREVENTA DE ENTRADAS EL 17 DE FEBRERO



Este 17 de febrero inicia la preventa de "The Batman", la nueva cinta del superhéroe murciélago del universo DC. El actor Robert Pattinson se coloca el traje del caballero de la noche y se embarca en esta oscura historia de Ciudad Gótica.

El estreno oficial del nuevo filme de Warner Bros. Pictures está programado para el jueves 3 de marzo. Además se realizarán funciones de preestreno el miércoles 2 de marzo para emoción de todos los fans del justiciero encapotado.

