Russell Crowe estará en nueva película de terror: mira el tráiler oficial de 'The Exorcism'

Russell Crowe regresará muy pronto a la pantalla grande con una nueva película de terror. Tras interpretar al famoso padre Gabrielle Amorth en El exorcista del Papa el 2023, el recordado actor de Gladiador ahora estará en The Exorcism, un nuevo filme de suspenso sobrenatural estadounidense escrito y dirigido por MA Fortín y Josué John Miller.

Por su parte, la productora Vertical Entertainment difundió este jueves 25 de abril el primer tráiler oficial de la nueva película protagonizada por Russell Crowe como Anthony Miller, un actor que va perdiendo el control de sus emociones mientras graba escenas con temática de terror. Asimismo, aparece la actriz Ryan Simpkins como Lee Miller, la hija distanciada de Crowe en la trama.

“Perdóname, padre, porque he pecado. Es un trabajo que viene a mí debido a la tragedia de otra persona”, inicia diciendo Russell Crowe mientras revisa el guion del proyecto. Seguidamente, aparece su hija Lee Miller acompañando a la actriz Blake Holloway (Chloe Bailey), quien le explica los sucesos extraños que hubo antes en las grabaciones de The Omen y The Exorcist.

Poco a poco, la joven Lee se da cuenta que algo extraño le pasa a su papá tratando de tranquilizarlo, pero este continúa volviéndose paranoico. “Él está fuera de sí. Es un padre errático. ¿Qué hago?”, le pregunta Lee al padre Joe (Sam Worthington), quien recurre a la biblia para encontrar una respuesta.

En el registro audiovisual subido a YouTube se ve a Russell Crowe inclinado de espaldas siendo dominado por un demonio en una escena parecida a la de El exorcista de 1973. Finalmente, la hija de Miller trata de detener a su progenitor antes que pase lo peor.

¿Cuándo se estrena y de qué trata la película 'The Exorcism'?

The Exorcism, o El exorcismo, es una próxima película de terror y suspenso estadounidense escrita y dirigida por Joshua John Miller. El filme está producido por Miramax y distribuida por Vertical Entertaiment, quien programó el estreno en los cines de Estados Unidos el próximo 7 de junio de 2024.

"Anthony Miller (Russell Crowe) es un actor con problemas que comienza a desmoronarse mientras filma una película de terror sobrenatural. Su hija separada, Lee (Ryan Simpkins), se pregunta si está volviendo a caer en sus adicciones pasadas o si hay algo más siniestro en juego", se lee en la sinopsis oficial.

¿Quiénes actúan en ‘The Exorcism’?

Russell Crowe protagoniza The Exorcism como el actor Anthony Miller. Crowe continúa actuando en las películas de género de terror luego del éxito de El Exorcista del Papa, el 2023, y Sleeping Dogs, a principios de año.

Crowe estará acompañado de la actriz Ryan Simpkins, quien hará de su hija Lee. Simpkins protagonizó la trilogía de terror de Netflix, Fear Street. También estuvo en otras películas del género como Twixt, Hangman y Angustia.

Otro actor que estará en la película es Samuel Worthington, conocido por interpretar a Jake Sully en la histórica franquicia Avatar. El elenco lo completan Chloe Bailey (hermana de Halle Bailey), David Hyde Pierce, Marcenae Lynette, Tracey Bonner, Samantha Mathis, Adrian Pasdar y Adam Goldberg.

