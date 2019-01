"Spider-Man: Far from Home" estrenara en julio de este año. | Fuente: Marvel Studios

Marvel Studios ha revelado en más de una ocasión que “Spider-Man: Far from Home” se ha convertido en un dolor de cabeza, debido a que será la encargada de suceder a “Avengers: Endgame”, pese a que su protagonista murió en la precuela.

Ante las teorías o rumores que se recogieron del estreno del primer tráiler del filme protagonizado por Tom Holland, Kevin Feige, CEO del estudio encargado del Universo Cinematográfico de Marvel, decidió aclarar en qué momento de la franquicia se sitúa la película.

En entrevista con IGN, Feige aclaró que “Spider-Man: Far from Home” no es una precuela de “Avengers: Infinity War”, sino la continuación directa al enfrentamiento contra Thanos y a la solución de su chasquido.

Peter Parker murió tras el chasquido de Thanos en "Avengers: Endgame". | Fuente: Marvel Studios

Con esto, la cabeza de Marvel Studios estaría revelando el spoiler más importante de la esperada película su franquicia: Spider-Man y los demás superhéroes que fueron eliminados, regresarían de alguna forma.

La duda que falta por aclarar es si los héroes lograrán revertir el exterminio de Thanos o si los viajes en el tiempo lograrán evitar la llegada del Titán Loco a la Tierra.

La cinta será una secuela directa de "Avengers: Endgame". | Fuente: Marvel Studios

Así como “Spider-Man: Far from Home”, también se anunciaron las cintas de otros personajes que también habían muerto tras el chasquido de Thanos. Ese es el caso de Pantera Negra, Dr. Strange y los Guardianes de la Galaxia, quienes ya tienen secuelas confirmadas.

“Avengers: Endgame” se estrenará el 26 de abril de este año. En tanto, “Spider-Man: Far from Home” se estrenará en julio próximo como inicio de la Fase 4 de Marvel Studios.