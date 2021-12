Mark Ruffalo recordó a Stan Lee en su cumpleaños 99. | Fuente: AFP | Fotógrafo: FREDERIC J. BROWN

Hoy martes 28 de noviembre, Stan Lee estaría cumpliendo 99 años, y Mark Ruffalo, quien da vida a una de sus creaciones, lo recordó en un post de Twitter. Como se sabe, el patriarca del Universo Marvel falleció el 18 de diciembre del 2018.

“Pensando en Stan Lee y en todo lo que ha hecho por nuestra extensa familia Marvel hoy”, escribió el actor que interpreta a Bruce Banner/Hulk desde el 2012, cuando apareció en la primera película de “Los Vengadores”. En la imagen adjunta, se ve a Stan Lee con algunas de sus creaciones de fondo, como “Los 4 Fantásticos”, “Los X-Men” o el “Hombre-Araña”.

Esta no es la primera vez que Mark Ruffalo hace público su agradecimiento y admiración por Stan Lee. En el 2018, con motivo del primer cumpleaños después de su fallecimiento, el actor subió a su cuenta de Instagram una imagen de "The Man" con el mensaje “Gracias siempre por tu visión y magia, Stan. Feliz cumpleaños”.

Cuando Mark Ruffalo asumió el rol de Hulk, Stan Lee tuvo palabras más que aprobatorias para el actor. En el 2012, comentó a la revista Total Film lo siguiente: "No habían encontrado la fórmula correcta con Hulk, pero él está muy bien en [Los Vengadores]. Lo hicieron demasiado grande en las dos primeras películas; no creo que tuviera que ser tan grande como King Kong. Sin embargo, creo que a partir de ahora estarán bien con Hulk. Mark Ruffalo ha dado en el clavo".

A Mark Ruffalo lo veremos muy pronto en la serie "She-Hulk", que se estrenará este 2022 por Disney+.

Thinking of Stan Lee and everything he’s done for our extended Marvel family today. pic.twitter.com/wOaKysA1ne — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) December 28, 2021

