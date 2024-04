'Star Wars' ya tiene fecha de estreno para su película 'The Mandalorian & Grogu': ¿cuándo es?

Star Wars, la icónica saga de ciencia ficción espacial estadounidense, volverá al cine con su próxima película The Mandalorian & Grogu. El nuevo filme, dirigido por Jon Favreau (creador de The Mandalorian), fijo su fecha de estreno para el próximo 22 de mayo de 2026, de acuerdo con la lista de estrenos programados por Walt Disney Pictures compartidos este viernes por The Hollywood Reporter y Deadline.

En efecto, el estudio comunicó la fecha en que The Mandalorian & Grogu llegará a las salas de cine de Estados Unidos. Según The Hollywood Reporter, el largometraje será un derivado de la popular serie de Disney Plus protagonizada por Pedro Pascal como el cazarrecompensas Din Djarin, quien protege al niño Grogu de los planes maléficas del malvado Moff Gideon.

"Es una característica particularmente importante, ya que Lucasfilm busca devolver Star Wars a la pantalla grande por primera vez desde Star Wars: Episodio IX - El ascenso de Skywalker. Si bien la franquicia ha prosperado en Disney Plus, múltiples intentos de relanzarla como una propiedad de pantalla grande han fracasado en su desarrollo", señaló el medio especializado en cine.

Es así como el universo de Star Wars se expande aún más con la confirmación de la nueva película titulada The Mandalorian & Grogu. "Me ha encantado contar historias ambientadas en el rico mundo que George Lucas creó", dijo Favreau, quien comparte los créditos del guion con Dave Filoni, Rick Famuyiwa y Christopher Yost.

Por su parte, Kathleen Kennedy, presidenta de Lucasfilm, elogió la contribución de Favreau y Filoni al universo cinematográfico de Star Wars. "Jon Favreau y Dave Filoni han introducido en Star Wars a dos nuevos y queridos personajes, y esta nueva historia es perfecta para la pantalla grande", expresó la ejecutiva.

Pedro Pascal protagoniza la saga de 'The Mandalorian' con su personaje del cazarrecompensas Din Djarin.Fuente: AFP

Disney confirma estrenos de ‘Toy Story 5’ y nuevo live-action de ‘Moana’

Por su parte, Disney también confirmó la fecha de estreno de Toy Story 5. La película animada de Pixar estará en cines desde el próximo 19 de junio de 2026. Por su parte, el estudio varió la fecha de estreno de la versión live-action de Moana, protagonizada por el actor Dwayne Johnson, para el 10 de julio del 2026.

De igual manera, se decidió que Tron: Ares, protagonizada por Jared Leto, llegue a los cines el 10 de octubre de 2025 mientras que The Amateur, de 20th Century, protagonizada por Rami Malek y Rachel Brosnahan, cambió su estreno para el 11 de abril del próximo año.

¿De qué tratará ‘The Mandalorian & Grogu’?

Si bien todavía no hay una trama de The Mandalorian & Grogu, desde Disney ratificaron que será una variación de la serie The Mandalorian que estrenó su tercera temporada en marzo de 2023 con la inclusión de Katee Sackhoff como la legendaria guerrera Bo-Katan Kryze.

La primera temporada de la serie The Mandalorian llegó al streaming el 2019, siendo una secuela a la última película Star Wars: el retorno del Jedi, del creador original George Lucas.

“The Mandalorian sigue a Din Djarin, un cazarrecompensas mandaloriano solitario en los confines de la galaxia.10​ Es contratado por las fuerzas imperiales remanentes para recuperar al niño Grogu, pero en su lugar huye para protegerlo. Mientras buscan reunir a Grogu con los de su clase, son perseguidos por Moff Gideon, que quiere usar la conexión de Grogu con la Fuerza. Para la tercera temporada, el dúo viajara a Mandalore para que Din Djarin pueda redimirse por la transgresión de quitarse el casco”, describe la sinopsis oficial.

'The Mandalorian' sigue a Din Djarin, un cazarrecompensas mandaloriano que protege al niño Grogu.Fuente: Lucasfilm

