Después de varias décadas, Mark Hamill ha culminado su etapa en "Star Wars". | Fuente: Disney

Mark Hamill se refirió a su mítico personaje Luke Skywalker, después de “Star Wars: The Rise of Skywalker”, la película que dio un cierre a la trilogía moderna. ¿El actor volverá para los proyectos futuros de Disney?

En una entrevista para EW, el actor considera que su etapa como Luke en “Star Wars” ha llegado a su fin. Después de varias décadas, la estrella descubierta por George Lucas se puso el traje de Jedi y esgrimió un lightsaber por última vez en las películas modernas bajo el sello de Disney.

“Oh, no puedo imaginar eso, no”, dijo sobre la posibilidad de volver con un cameo en otras producciones de la saga galáctica. “Tuve un comienzo, un medio y un final. Esas películas me dieron mucho más de lo que esperaba cuando comenzamos, así que nunca se me ocurrió. Mi despedida fue en el Episodio IX y fue agridulce”, añadió.

Sobre su trabajo en las cintas clásicas, Mark Hamill se mostró feliz de haber emprendido un largo viajo con el personaje de Luke Skywalker desde su protagónico en “Star Wars: Una nueva esperanza”. Para él, en un futuro de “Star Wars” llegarán muy buenos actores y su presencia no será necesaria para contar estas nuevas historias.

“Amo a todas esas personas y ciertamente tengo afecto por George Lucas y el personaje que creó. Estoy lleno de gratitud por lo que me ha dado a mí y a mi carrera, pero no quiero ser codicioso”, añadió. “Todavía hay muchas más historias que contar y muchos buenos actores para decirles que no me necesitan”, agregó.

SOBRE “THE MANDALORIAN”

Mark Hamill habló sobre el nuevo éxito de Disney+, “The Mandalorian”, la primera serie live-action de “Star Wars”. El actor, de 68 años, recordó las ideas iniciales que tuvo Lucas para trabajar una historia espacial y considera que la producción se acerca mucho a ese imaginario.

“Creo que tienen una ventaja maravillosa en ‘The Mandalorian’ que es una narración económica. No tienen la carga de ofrecer una gigantesca extravagancia de efectos especiales como las películas tenían que hacer. Más o menos vuelve a lo básico de George, imaginándolo como un western en el espacio”, expresó.