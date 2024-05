Cámara de movimiento de Star Wars es exhibida en Museo de la Academia en Estados Unidos

Star Wars, una de las sagas cinematográficas más emblemáticas de Hollywood, se estrenó en 1977 con la película Una Nueva Esperanza. El filme ganó 6 de las 10 nominaciones que tuvo en los Premios Oscar: Mejor dirección de arte, Mejor diseño de vestuario, Mejor montaje, Mejor banda sonora, Mejor sonido y Mejores efectos visuales, siendo un ejemplo para posteriores filmes basados en ciencia ficción espacial.

Hoy se conoció, mediante un informe difundido por Variety, que el sistema de cámara de control que usó George Lucas, en colaboración con John Stears, John Dykstra, Richard Edlund, Grant McCune y Robert Blalack en los efectos visuales, será exhibido en el Museo de la Academia de Cine, ubicado en el sur de California, en Estados Unidos.

En efecto, este sistema de cámara denominado Dykstraflex, construido en un almacén de Van Nuys donde la producción de Star Wars filmó escenas espaciales como la icónica carrera de Luke Skywalker (Mark Hamill), es exhibido al público desde este sábado 4 de mayo, en conmemoración por el Día de Star Wars.

Es así como los fanáticos podrán conocer la cámara usada por George Lucas para “transportar al público a una galaxia lejana”. “El sistema pesa 1.500 libras. y será demostrado por veteranos de VFX con una pista de 14 pies y réplicas a escala de estudio del Halcón Milenario, que mide cinco pies de largo, y un caza X-Wing de 20 pulgadas”, señala el portal.

George Lucas manejando una de las cámara de grabación para los efectos visuales de 'Star Wars'.Fuente: Lucasfilm

Dykstraflex, el icónico sistema de cámara de movimiento de Star Wars

Richard Edlund, integrante del equipo de efectos visuales que ganó el Oscar con Star Wars IV: Una Nueva Esperanza, recordó cómo reaccionó George Lucas y la producción al descubrir los movimientos que podía grabar con la mencionada cámara.

"Todo el mundo estaba ansioso porque Funcionó y sabíamos que podíamos lograrlo”, recalcó el exintegrante de la producción de Star Wars.

Por otro lado, John Dykstra, quien también estuvo a cargo de los efectos visuales, recordó que el nombre Dykstraflex surgió por el mismo equipo que desarrollaba el sistema.

"La cámara también se movía durante la exposición para que pudiéramos capturar el desenfoque de movimiento, lo cual era necesario para que estas miniaturas pareciera que estaban a mayor escala y se movían a muy alta velocidad en los entornos en los que se encontraban", explicó.

Variety detalló que el Dykstraflex "fue adquirido de Lucasfilm por el Consejo de Ciencia y Tecnología de la Academia en 2008 y un equipo dedicado de miembros de la Academia y otras partes lo restauró para ponerlo en funcionamiento".

Mark Hamill, Carrie Fisher y Harrison Ford en 'Star Wars IV: una nueva esperanza'. | Fuente: Lucasfilm

Hoy, sábado 4 de mayo, se celebra el 'Día de Star Wars'

Este sábado, 4 de mayo, Star Wars celebra su día, con sus miles de fanáticos en todo el mundo, demostrando su admiración por la saga espacial, creada por George Lucas.

El nombre Día de Star Wars se debe a una similitud fonética de la frase "May the 4th (fourth) be with you" (Que el 4 de mayo te acompañe) y que en inglés se pronuncia casi igual que "May the force be with you" (Que la fuerza te acompañe), lema que ha resonado en los corazones de los seguidores de la franquicia.

Este juego de palabras cobró vida el 4 de mayo de 1979, cuando el diario británico London Evening News felicitó a Margaret Thatcher por convertirse en la primera ministra del Reino Unido. La nota decía: "May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations", marcando así el inicio de una tradición que tardaría en expandirse a nivel global.

Fue en 2011 cuando el Día de Star Wars ganó popularidad mundial gracias a un festival organizado por el Toronto Underground Cinema en Canadá, donde se proyectaron todas las películas de la saga. Desde entonces, la celebración ha cobrado relevancia, afianzándose en internet y fortaleciéndose año tras año con el respaldo de Disney, compañía que adquirió los derechos de la franquicia en 2012.

¿Dónde ver toda la saga de películas y series de Star Wars?

La saga completa de Star Wars está disponible en Disney+. En la plataforma hay varias subcategorías dedicadas al material original de la franquicia, entre series, películas, cortos y documentales.

Existen tres grandes bloques: la trilogía original, las tres precuelas y las tres secuelas de reciente estreno. Además, se encuentran series adicionales que pueden verse en momentos muy concretos.