Super Bowl 2020: ¿Qué tráilers de películas podrían verse durante el evento deportivo?

"Sonic", "Mulan" y "Black Widow" podrían lanzar nuevos tráilers en el Super Bowl 2020. | Fuente: Composición

El Super Bowl 2020 no solo provoca emoción entre los fanáticos de fútbol americano, ya que también es ansiosamente esperado por los aficionados del cine. En ese sentido, el evento deportivo es conocido por presentar una serie de tráilers en cada edición, y dependiendo la temporada algunos son más deseados que otros.

El 2019 fue quizá el año más sorprendente a nivel de taquilla—ya sea mundial o nacional—, debido al estreno de “Avengers: Endgame”, “Spider-Man: Far from Home”, y también de la aclamada “Joker”, protagonizada por Joaquín Phoenix.

Sin embargo, este año resulta diferente, debido a que no hay demasiadas películas que causen el mismo nivel de interés entre los asistentes al cine. A pesar de ello, hay expectativa por algunas cintas que se estrenarán este año, tal como “Black Widow”, la siguiente producción de Marvel que será protagonizada por una mujer.

Por lo tanto, podría ocurrir que el Super Bowl 2020 tenga entre sus adelantos especiales a las siguientes películas que se estrenarán este año: “Mulan”, “Black Widow”, “Birds of Prey”, “Sonic: The Movie”, “El Hombre Invisible” y “Minions 3”.

SIN WARNER NI SONY

Cabe destacar que, de acuerdo a información de The Hollywood Reporter, Warner Bros. y Sony Pictures han dado un paso atrás frente la emisión de tráilers de sus películas en el Super Bowl 2020. Por lo tanto, no veríamos nada relacionado a “Wonder Woman 1984” o “Venom 2” en el espacio comercial de la final deportiva.

La final de la competencia, protagonizada por el choque de San Francisco 49ers y Kansas City Chiefs, se transmitirá el próximo domingo 2 de febrero por el título de Super Bowl 2020. El duelo deportivo se podrá ver desde las 6:30 p.m. (hora peruana).