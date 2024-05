Sydney Sweeney interpretará a histórica boxeadora Christy Martin en nueva película biográfica

Sydney Sweeney volverá pronto a la pantalla grande interpretando a Christy Martin, la icónica boxeadora estadounidense ganadora de peso mediano femenino y figura pionera en la disciplina en la década de los 90. Según informó Deadline, la actriz de 26 años encarnará a la retirada deportista en una próxima película biográfica del director David Michod, conocido por los largometrajes Animal Kingdom, War Machine y The King.

El portal especializado en cine sostuvo que el filme, que aún no tiene un título oficial, será presentado en el Festival de Cine de Cannes 2024 para los compradores internacionales: UTA Independent Film Group, AC Independent y Black Bear, co-representando a Estados Unidos. “El equipo actualmente está discutiendo castings adicionales”, señaló el medio.

El guion del biopic de Christy Martin estará a cargo de Mirrah Foulkes y el propio David Michod. En la producción estarán las empresas Anonymous Content, Yoki, Votiv, Fifty-Fifty Films y Black Bear. Del mismo modo, se supo que la estrella del boxeo, con 55 años en la actualidad, también estará colaborando con el proyecto sobre su vida.

Por otro lado, Deadline informó que el plan para el filme, donde también se dará a conocer la vida personal de Christy Martin incluyendo el intento de asesinato de parte de su exesposo James V. Martin, comenzará a rodarse este año con el fin de dar a conocer más detalles de la trayectoria de la primera boxeadora en estar en la portada de Sports Illustrated.

David Michod es conocido por sus películas: 'Animal Kingdom', 'War Machine' y 'The King'. | Fuente: AFP

¿De qué tratará la nueva película sobre Christy Martin?

Todavía no hay una sinopsis oficial sobre la película biográfica sobre Christy Martin. Sin embargo, el director David Michod habló sobre el guion que adaptará al cine.

"La película trata sobre Christy como una joven gay en un pequeño pueblo de Virginia Occidental en la década de 1990. Provenía de una familia relativamente conservadora y no se le permitía ser quien era, por lo que utilizó el boxeo como vehículo para expresarse y expresar su ira. Tuvo que hacer algunos compromisos fundamentales y peligrosos en su vida, el más importante de los cuales fue casarse con un hombre increíblemente peligroso", declaró el cineasta de 51 años a Deadline.

En ese sentido, David Michod contó que decidió hacer la película de Christy Martin una vez que empezó a profundizar en detalles de su trayectoria.

"Quería hacer una película sobre una mujer con una energía feroz dentro de ella. Cuando me encontré con la historia de Christy Martin hace dos años supe que la había encontrado. Su ferocidad es inteligible y justificable y el público la anhelará debido a las circunstancias que se vio obligada a soportar", añadió.

Christy Martin se convirtió en la boxeadora más conocida de Estados Unidos en la década de 1990. | Fuente: AFP

Sydney Sweeney entusiasmada con su papel de Christy Martin

Sydney Sweeney no es ajena al boxeo. En una entrevista a Deadline, la actriz, que se hizo conocida por su papel de Cassie Howard en la serie Euphoria, contó que practicó kickboxing cuando tenía entre 12 y 19 años.

"Tenía muchas ganas de volver al ring, entrenar y transformar mi cuerpo. La historia de Christy no es ligera, es exigente física y emocionalmente, hay mucho peso que llevar. Pero me encanta desafiarme a mí mismo", expresó la también actriz de Madame Web.

En otro momento, Sydney Sweeney elogió la trayectoria de Christy Martin afirmando que no solo legitimó el boxeo femenino, sino que también "superó los estereotipos de género y luchó contra el abuso emocional, físico y financiero" en el deporte.

"Me apasiona el mundo de la lucha, la historia de Christy arroja luz sobre su increíble ascenso a la cima mientras muestra las luchas de la fama detrás de escena. Me siento obligada a contar una historia sobre una mujer que enfrentó tanta adversidad y no permitió que ésta la derrotara. Es poderoso y emotivo", explicó.

Sydney Sweeney saltó a la fama con su papel de Cassie Howard en la popular serie 'Euphoria'.Fuente: Instagram (sydney_sweeney)

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis