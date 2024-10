Proyección de 'Terrifier 3' hizo vomitar y salir de la sala a nueve espectadores en el Reino Unido

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Terrifier 3 se perfila como una de las películas más impactantes —y sangrientas— del año. Según Bloody Disgusting, productora principal del largometraje de terror junto con Cineverse, la tercera entrega sobre el maléfico payaso Art hizo vomitar y salir de la sala a nueve espectadores en una primera proyección en el Reino Unido.

Posteriormente, el equipo de relaciones públicas de Terrifier 3 confirmó a LADbible que el filme del director Damien Leone provocó que un total de 11 personas abandonaran la sala al final de la proyección. “Nueve espectadores abandonaron la sala durante la escena de apertura de la película y se confirmó que un fan vomitó”, sostuvo el portal especializado en cine.

Por su parte, Leone emitió un comunicado de prensa mostrando su satisfacción por las personas que abandonaron la sala tras ver los primeros minutos de Terrifier 3, película que tendrá su estreno oficial en el Reino Unido el 11 de octubre.

“Normalmente, la gente se va de una película porque es una porquería. Sin embargo, cuando alguien se va de una película de terror, es un testimonio del equipo de efectos especiales de maquillaje. ¡Supongo que hemos hecho nuestro trabajo!”, sostuvo el también productor y guionista del largometraje.

Por otro lado, Bloody Disgusting pudo conversar con el mismo Damien Leone al final de la proyección que causó impacto en el Reino Unido. “Una mujer se levantó y se fue en medio de la masacre en la ducha. Otra mujer salió de la proyección y dijo que comenzó a tener un ataque de pánico durante una escena en la que Art se hace pasar por un Papá Noel”, contó el cineasta de 42 años.

¿Qué dijo el director sobre las escenas sangrientas de Terrifier 3?

En otro momento, el director Damien Leone recalcó que las primeras escenas de Terrifier 3 son tan sanguinarias e inquietantes que Hollywood "nunca" le permitiría firmarla.

"Les garantizo que los primeros cinco minutos de esta película van a ser muy controvertidos (…) Muchos ni siquiera llegaran a la gran escena de la muerte. Por eso pensé que tenía que hacer esta película por mi cuenta, porque es demasiado loca", declaró a LADbible.

Del mismo modo, Leone contó que tuvo la oportunidad de reunirse con estudios de Hollywood que querían hacer Terrifier 3. No obstante, recalcó que, cuando vieron las primeras páginas del guion, no llegaron a un acuerdo.

"Incluso antes de tener el guion, me di cuenta de que iban a tener ojos sobre mí y que estaban preocupados por los niveles de sangre. Sabía que no me iban a dejar hacer esta película basándome en las primeras cinco páginas. Así de loca es Terrifier 3", sostuvo.

Lauren LaVera enfrentará otra vez a Art el payaso, interpretado por David Howard Thornton. | Fuente: Cineverse

¿Cuánto fue el puntaje de Rotten Tomatoes a Terrifier 3?

De acuerdo con el portal Rotten Tomatoes, la película Terrifier 3, de Damien Leone, obtiene un 93% de aprobación por parte de la crítica internacional, tras 15 reseñas tomadas en cuenta para la revisión del filme. Metacritic, por su parte, le dio una puntuación de 68 sobre 100.

¿Cuándo se estrena Terrifier 3 en el Perú?

El estudio Cineverse programó el estreno de Terrifier 3 en los cines de Latinoamérica y el Perú para el jueves 31 de octubre. Previamente, la tercera entrega estará disponible en los cines de Estados Unidos y Canadá, el 11 de octubre.

¿De qué trata Terrifier 3, la nueva película sobre Art el payaso?

Terrifer 3 es una próxima película de terror navideña escrita y dirigida por Damien Leone. Además, es la secuela de la segunda parte de Terrifer que consiguió 15,7 millones de dólares con un presupuesto de 250 000 dólares.

"Tras sobrevivir a la masacre de Halloween de Art el Payaso, Sienna y su hermano luchan por reconstruir sus destrozadas vidas. A medida que se acercan las fiestas, intentan dejar atrás los horrores del pasado. Pero justo cuando creen que están a salvo, vuelve el payaso Art, decidido a convertir su alegría navideña en una nueva pesadilla. La temporada festiva se desmorona rápidamente cuando Art desata su retorcido estilo de terror, demostrando que ninguna fiesta es segura", se lee en la sinopsis.

Damien Leone vuelve a dirigir una nueva película de 'Terrifier' tras éxito el 2022. | Fuente: Instagram (officialterrifier3)

¿Quiénes actúan en la película Terrifier 3?

David Howard Thornton es el actor principal de Terrifier 3 como Art el payaso. Por su parte, Lauren La Vera tendrá el papel de Sienna Shaw mientras que Elliot Fullam hará del pequeño Jonathan.

Del mismo modo, Samantha Scaffidi será la temible Vicky Heyes mientras que Chris Jerico será el enfermero Burke. El elenco lo completan: Daniel Roebuck, Tom Savini, Jason Patrick, Antonella Rose, Clint Howard, Annie Lederman, Sienna Hubert-Ross y Jon Abrahams.

¿Cuándo apareció por primera vez Art el payaso?

El personaje de Art apareció por primera vez en dos cortometrajes: The 9th Circle (2008) y Terrifier (2011), que luego serían incorporados en La víspera de Halloween (2013). Tres años después, Damien Leone consiguió llevar al cine la saga en el 2016. No obstante, fue con Terrifier 2 que logró la atención de la industria tras los reportes de desmayos y vómitos en los cines.

¿Qué dicen las primeras reacciones a Terrifier 3?

Terrifier 3 tuvo sus primeras reacciones. Phil Nobile Jr, editor en jefe de la revista Fangoria, destacó el trabajo de la actriz Lauren LaVera quien da vida a Sienna Shaw. “Posiblemente sea la última chica más maltratada físicamente desde Marilyn Burns”, resaltó.

De igual manera, Germain Lussier, de Gizmodo, consideró: “Terrifier 3 fue, sin lugar a duda, la película más repugnante, sangrienta y vil que he visto en mi vida”. Misma opinión tuvo James Preston, de Discussing Film. “Tiene efectos visuales verdaderamente repugnantes combinados con una tradición que se vuelve cada vez más intrincada. No sé cómo Damien Leone supera esto. Lauren LaVera, la última chica”, precisó.

Por otro lado, Noah Levine, coordinador digital de Lionsgate, señaló: “Este fue un festival de salpicaduras de proporciones nunca vistas. Una escena de ducha que pasará a la historia. Lauren LaVera es una gran protagonista. Muchas inmersiones retorcidas y ordenadas en la historia, poniéndose muy ‘Hellraiser’ aquí”.

Finalmente, Jacob Hall, de Slash Film, explicó que muchas películas buscan ser “transgresoras, impactantes y repugnantes” y en el caso de Terrifier 3 “realmente lo logra”.

“Esta película pone a prueba tus nervios con una fuerza tan letal que tu maquinaria interna se rompe; no puedes creer lo que estás viendo (…). Aquí hay una película de terror que se declara peligrosa y realmente cumple su promesa”, concluyó.

'Terrifier 3' llegará a los cines peruanos el próximo jueves 31 de octubre.Fuente: Cineverse

