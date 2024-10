"John Kramer no ha terminado": Tobin Bell confirma que estará como Jigsaw en 'Saw XI'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Saw tendrá a John Kramer en su nueva película del 2025. Tobin Bell, icónico actor que interpreta al popular Jigsaw, confirmó que estará en el nuevo largometraje gore de Lionsgate dando así una buena noticia a los fanáticos de unas de las sagas de terror y suspenso más exitosas de Hollywood con 10 películas en su repertorio y con una recaudación global de más de mil millones de dólares.

Fue durante una entrevista con Los Ángeles Times que el actor de 82 años mencionó sentirse “muy entusiasmado” de estar en Saw XI luego de su actuación en Saw X el 2023. “Todo está en el guion (…) Estoy muy entusiasmado por seguir desarrollando el personaje. John Kramer no ha terminado. Hay más que aprender”, expresó.

Cabe mencionar que Tobin Bell viene interpretando a John Kramer durante 20 años desde la primera película de Saw el 2004. Si bien afirmó no ser fan de los filmes de terror, Bell destacó que el género “tiene tantas capas como las de cualquier otro género”. “No se trata solo de un tipo detrás de una puerta con una luz de reojo”, señala.

Por otro lado, Los Ángeles Times subió una galería de fotos de Tobin Bell colocando fragmentos de sus declaraciones. A través de su cuenta de Instagram, el medio estadounidense resaltó los 20 años que tiene el actor con su papel de John Kramer. “Cada película es una historia diferente y John Kramer está en un lugar diferente. El mismo tipo, pero en diferentes circunstancias”, fue una de las frases del también actor de Mississippi en llamas.

Saw es una de las franquicias de terror y suspenso más exitosas de Hollywood. | Fuente: Lionsgate

¿Qué dijo Tobin Bell sobre su personaje de John Kramer en Saw?

Tobin Bell fue elegido para el papel de John Kramer en Saw por la directora de casting Amy Lippens quien, según precisó Los Ángeles Times, sugirió al director de la primera película, James Wan, tener a Bell por "su voz potente y penetrante".

Para Bell, el personaje de John Kramer es "un tipo del tamaño de El rey Lear". A pesar de no compartir la filosofía de Kramer, Bell entiende su odio por aquellas personas que castiga con sus brutales —y sangrientos— juegos.

"John cree que el mundo está siendo dominado por gente mediocre (…) Cree que todos tenemos que afrontar las consecuencias de lo que creamos y que estas personas no aprecian lo que tienen", acotó el actor.

Al ser consultado sobre si se siente “encasillado” por la exitosa recaudación de taquilla de Saw, el actor sugirió que “todos los actores” sienten lo mismo. “Si al encasillarme puedo crear una experiencia actoral enriquecedora, encasíllenme, adelante”, respondió.

Tobin Bell y Shawnee Smith protagonizaron la última película de Saw del 2023. | Fuente: Lionsgate

¿De qué tratará la nueva película Saw XI?

Saw XI es una próxima película de terror, gore y suspenso estadounidense escrita por Patrick Melton y Marcus Dunstan, y dirigida por Kevin Greutert.

El filme será una secuela de Saw X estrenada el 2023. Además, de ser el undécimo largometraje de la exitosa franquicia de terror.

Aún no hay una sinopsis oficial de Saw XI. Sin embargo, Oren Cowles, uno de los productores de la película, sostuvo que el proyecto será la continuación de la última película de Saw con los personajes de John Karamer y Amanda Young en México.

¿Cuándo se estrena Saw XI en los cines?

En un primer momento Lionsgate dio a conocer que Saw XI se estrenaría el 27 de setiembre de 2024. No obstante, la productora y distribuidora informó que tuvieron que retrasar la película, siendo la nueva fecha de estreno en cines el 26 de setiembre de 2025.

¿Cuál es el orden para ver Saw?

1. Saw (2004)

John Kramer descubre que padece de cáncer en la consulta del Doctor Gordon. John secuestra a la novia de Cecil, Amanda Young, y supera la prueba. Paul fallece y el detective Hoffman secuestra al doctor Gordon. John Kramer simula su muerte y da comienzo la primera prueba de la muerte.

2. Saw X (2023)



John Kramer viaja a México para operarse del cáncer que padece.

3. Saw II (2005)



John Kramer intenta suicidarse, pero no lo consigue.

4. Saw III (2006)

Amanda secuestra a Adam (Víctima en Saw). Mark Rodríguez fallece en las pruebas de la muerte de John Kramer. David Tapp descubre una prueba del doctor Gordon.

5. Saw IV (2007)



John Kramer y Jill Tuck esperan su primer hijo; ambos abren una clínica de rehabilitación. Origen de la marioneta de Jigsaw.

6. Saw V (2008)



El detective Hoffman imita los juegos de la muerte de John para vengarse del asesino de su hermana. John y el detective Hoffman secuestran a otro paciente de la clínica; John inculpa al doctor Gordon para despistar a un policía que sigue su pista: David Tapp.

7. Saw VI (2009)



Un drogadicto, Cecil, asalta la clínica y de un golpe provoca el aborto de Jill. John Kramer se enfrenta a la compañía aseguradora que se niega a pagar el tratamiento de cáncer.

8. Saw VII (2010)



Bobby Dagen escribe un libro sobre su supervivencia en los juegos de la muerte de John. Dagen triunfa con su libro y crea un conflicto con John Kramer. Hoffman salva la vida a Matt Gibson.

9. Saw VIII: Jigsaw (2017)



Logan Nelson usa la voz e ideas de John Kramer y sigue con los juegos de la muerte. Debido a un diagnóstico erróneo, John Kramer no sabe que padece cáncer. El médico del diagnóstico sobrevive y se convierte en cómplice.

10. Spiral (2021)



Ezekiel “Zeke” Banks se enteró del desenlace de Max Minghella.



