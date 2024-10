Scream 7 ya tiene tiene fecha de estreno, pero sin Jenna Ortega y con un regreso esperado

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La saga de películas de terror Scream, que desde su primera entrega en 1996 renovó el género de terror, ya tiene fecha confirmada para estrenar su séptimo filme.

Scream 7 tenía previsto su estreno para 2025, pero una reescritura en el guion y la búsqueda de nuevos miembros del reparto, requirió tiempo extra. Los retrasos también se vieron afectados por las huelgas de SAG-AFTRA y WGA que paralizaron Hollywood.



Jenna Ortega, la actriz que se ganó el corazón de los espectadores en las últimas dos películas. Su agenda repleta, principalmente debido a su compromiso con la serie Merlina (Wednesday) de Netflix, la obligó a dar un paso al costado en esta nueva aventura.

El regreso de Neve Campbell a Scream

Neve Campbell fue la estrella principal de Scream con su papel de Sidney Prescott.

"Mi aprecio por estas películas y por lo que han significado para mí, nunca ha disminuido ¡Estoy muy feliz y orgullosa de decir que me han pedido, de la manera más respetuosa, que traiga a Sidney de vuelta a la pantalla y no podría estar más emocionada! Bueno, en realidad podría", sostuvo Campbell, quien no participó en Scream 6, debido al bajo salario ofrecido.

Scream vio la luz en 1996. Sus siguientes tres entregas, todas ellas dirigidas también por el fallecido Wes Craven, se estrenaron en 1997, 2000 y 2011. Scream 5, que salió en 2022, fue firmada por Tyler Gillett y Matt Bettinelli-Olpin, que también estuvieron al frente de Scream 6 en 2023.

Además de Jenna Ortega, otros actores que han pasado por la franquicia son Courteney Cox, Drew Barrymore y David Arquette.

Cuándo es el estreno de Scream 7

Scream 7 se estrenará el 27 de febrero de 2026, confirmó la propia Neve Campbell.

"Va a ser un 2026 mortal", dijo la intérprete en Instagram, donde acompañó su mensaje con un calendario con la fecha del estreno y un puñal clavado en el mismo.

