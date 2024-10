¿'Terrifier 3' retrató icónica escena de la ducha en 'Psicosis', de Alfred Hitchcock? Esto dijo el director

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Terrifier 3 es una de las películas del género gore más esperadas este 2024 con el regreso del despiadado —y terrorífico— Art el payaso (David Howard Thornton), quien estará en los cines peruanos este 31 de octubre para asesinar a todo aquel que interfiera en su camino de vengarse de la joven Siena Shaw (Lauren LaVera). Ahora, Art se disfraza de Papa Noel para imponer el miedo en Navidad y causar más de un susto a los espectadores.

Entre las escenas más sangrientas, hay una que llamó la atención: la aparición de Art en una ducha atacando a una pareja adolescente con una motosierra. Esta escena (mostrada en el primer tráiler oficial del filme) sería una de las más impactantes en la película, pero no solo eso, según contó el director Damien Leone, también fue un homenaje al histórico largometraje Psicosis, de Alfred Hitchcock.

“Una de las escenas que imagino que la gente va a comentar —cuando salga de ver esta película— es la masacre en la ducha”, empezó diciendo el cineasta a Variety afirmando que Psicosis es “una de sus películas favoritas de todos los tiempos”.

“Yo mismo me dije: 'Si Alfred Hitchcock estuviera haciendo eso hoy, ¿la filmaría de la misma manera? ¿Sería un poco más gráfico?’ También me dije: 'Sé que si me dieran la oportunidad de hacer Psicosis hoy e hiciera esa escena de la ducha, mostraría todo lo imaginable que el cuchillo podría hacer'”, señaló el también guionista y productor de la saga de Terrifier.

Psicosis, Alfred Hitchcock, es una de las películas más reconocidas de la historia del cine. | Fuente: Paramount Pictures

¿Terrifier 3 homenajeó icónica escena en la ducha de Psicosis?

Damien Leone, quien reveló que Terrifier 3 se hizo con un presupuesto de 2 millones de dólares, recalcó que no quería que la escena en la ducha de Psicosis aparezca, exactamente, igual para su película, por lo que le dio a Art el payaso una motosierra en lugar de un cuchillo.

“No quería darle descaradamente a Art un cuchillo. Así que dije: '¿Cómo tomo esa escena y la hago mía? Vamos a darle una motosierra en su lugar, porque es más salvaje que un cuchillo, y vamos a hacer que sean dos personas en lugar de una persona”, precisó.

Cabe mencionar que en Terrifier 3, Art aparece disfrazado de Papa Noel, acercándose sigilosamente a una de las duchas de una escuela, donde dentro está una pareja de jóvenes teniendo intimidad, sin imaginar que serían asesinados por el payaso.

Por otro lado, Psicosis, el histórico clásico de terror y suspenso de Alfred Hitchcock estrenado en 1960, expone al psicópata Norman Bates (Anthony Perkins) atacando con un cuchillo a la secretaria Marion Crane (Janet Leigh), quien deja ver su rostro despavorido antes de ser apuñalada dentro de la ducha dejando ver la sangre yéndose por el drenaje.

Damien Leone vuelve a dirigir una nueva película de 'Terrifier' tras éxito el 2022. | Fuente: Instagram (damien_leone)

¿Cuánto fue el puntaje de Rotten Tomatoes a Terrifier 3?

De acuerdo al portal Rotten Tomatoes, Terrifier 3, de Damien Leone, obtiene un 76% de aprobación por parte de la crítica internacional, tras 68 reseñas tomadas en cuenta para la revisión del filme. Metacritic, por su parte, le dio una puntuación de 61 sobre 100.

En las puntuaciones de audiencia, Rotten Tomatoes colocó a Terrifier 3 un 94 %, ubicándolo en la categoría ‘Hot’, siendo ratificado como uno de los filmes más esperados por el público.

¿Cuándo se estrena Terrifier 3 en el Perú?

El estudio Cineverse programó el estreno de Terrifier 3 en los cines de Latinoamérica y el Perú para el jueves 31 de octubre. De igual manera, la película ya está disponible en los cines de Estados Unidos y Canadá, desde este viernes.

¿De qué trata Terrifier 3, la nueva película sobre Art el payaso?

Terrifer 3 es una próxima película de terror navideña escrita y dirigida por Damien Leone. Además, es la secuela de la segunda parte de Terrifer que consiguió 15,7 millones de dólares con un presupuesto de 250 000 dólares.

"Tras sobrevivir a la masacre de Halloween de Art el Payaso, Sienna y su hermano luchan por reconstruir sus destrozadas vidas. A medida que se acercan las fiestas, intentan dejar atrás los horrores del pasado. Pero justo cuando creen que están a salvo, vuelve el payaso Art, decidido a convertir su alegría navideña en una nueva pesadilla. La temporada festiva se desmorona rápidamente cuando Art desata su retorcido estilo de terror, demostrando que ninguna fiesta es segura", se lee en la sinopsis.

¿Quiénes actúan en la película Terrifier 3?

David Howard Thornton es el actor principal de Terrifier 3 como Art el payaso. Por su parte, Lauren La Vera tendrá el papel de Sienna Shaw mientras que Elliot Fullam hará del pequeño Jonathan.

Del mismo modo, Samantha Scaffidi será la temible Vicky Heyes mientras que Chris Jerico será el enfermero Burke. El elenco lo completan: Daniel Roebuck, Tom Savini, Jason Patrick, Antonella Rose, Clint Howard, Annie Lederman, Sienna Hubert-Ross y Jon Abrahams.

'Terrifier 3' llegará a los cines peruanos el próximo jueves 31 de octubre.Fuente: Cineverse

