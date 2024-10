Karate Kid anunció el título oficial de su nueva película con Ralph Macchio y Jackie Chan

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Karate Kid ya tiene el título oficial para su nueva película protagonizada por los reconocidos actores Jackie Chan y Ralph Machhio, quienes volverán a interpretar a sus personajes: el señor Han y Daniel LaRusso, respectivamente, de las anteriores secuelas de la saga.

Por medio de su cuenta de Instagram, Karate Kid dio a conocer que el título de su quinto largometraje de drama y artes marciales será Karate Kid: Legends. Asimismo, el filme, que se estrenó por primera vez en cines en 1984, anunció que el proyecto será presentado en la Comic Con en Nueva York el viernes 18 de octubre en el Empire Stage del centro Javits de la ciudad.

Es así como, presentando un nuevo logotipo con letras rojas y blancas, Sony Pictures da a conocer el nombre oficial de la esperada película que ya tiene a Ben Wang, un joven actor estadounidense de origen chino, como su principal figura luego de miles de presentaciones a nivel mundial y 10 mil actuaciones diarios en promedio para el casting, según medios internacionales.

Por otro lado, Collider precisa que si bien se desconoce —aún— la trama de Karate Kid: Legends, se espera que esta película “mezcle la historia de Ralph Macchio, quien protagonizó la película original de 1984 The Karate Kid, y Jackie Chan, quien protagonizó la nueva versión de 2010 del mismo nombre junto a Jaden Smith”.

Jackie Chan regresará a la saga de Karate Kid para interpretar al señor Han. | Fuente: Sony Pictures

Sadie Stanley y Joshua Jackson se unieron a Karate Kid: Legends

En marzo de este año, The Hollywood Reporter dio a conocer que Sadie Stanley estará en la nueva película de Karate Kid. La actriz de 22 años, conocida por su actuación en el drama adolescente Cruel Summer, tendrá un papel romántico, al estilo del personaje Ali Mills (Elisabeth Shue), junto con Ben Wang, protagonista joven del largometraje.

De igual manera, el medio anunció a Joshua Jackson como Víctor, uno de los personajes principales de la nueva película de Karate Kid. Jackson, quien hizo pública su relación con la actriz Lupita Nyong’o, también apareció en Little Fires Everywhere de HBO, y coprotagonizó el drama ganador de un Emmy de Showtime, The Affair.

La película está conformada por: Ralph Macchio como Daniel LaRusso, Jackie Chan como el señor Han, Ben Wang como Li Fong, Joshua Jackson como Víctor y Jaden Smith como Dre Parker. El elenco lo completan: Sadie Stanley, Ming-Na Wen, Aramis Knight y Wyatt Oleff.

Ralph Machhio y Pat Morita como Daniel LaRusso y el señor Miyagi en Karate Kid. | Fuente: Sony Pictures

¿Qué se sabe de la nueva película Karate Kid: Legends?

Karate Kid: Legends es una próxima película estadounidense de artes marciales dirigida por Jonathan Entwistle y escrita por Rob Lieber. El rodaje del proyecto inició en abril de este año, luego de que Chan y Macchio hicieran el anuncio oficial en noviembre de 2023.

Si bien no hay una sinopsis, The Hollywood Reporter mencionó que la historia se realizará, otra vez, en la costa este de Estados Unidos y se centrará en un adolescente de China que busca tener fuerza y equilibrio en su vida con las artes marciales convirtiéndose en aprendiz, probablemente, de más de un instructor.

Este argumento se basa mucho en el primer filme de Karate Kid estrenado en 1984 con el personaje de Daniel Larusso, un adolescente de Brooklyn que se muda a California y que aprende artes marciales con el señor Miyagi, interpretado por el fallecido Pat Morita, quien logró una nominación como Mejor actor de reparto en los Oscar.

