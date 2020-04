"The Batman" programa nueva fecha de estreno, debido a la pandemia de coronavirus. | Fuente: Twitter/@MattReeves

Se une al club. "The Batman" retrasa su estreno por la pandemia de coronavirus, luego de que se detuviera la producción por las medidas de restricción ante la cuarentena. Warner Bros. anunció que la cinta será proyectada en cines el 1 de octubre del 2021, cuando inicialmente estaba programada para el 25 de junio del mismo año.

"The Batman", la próxima película de basada en el personaje de DC Comics, está protagonizada por el actor Robert Pattinson y dirigida por Matt Reeves. Hasta el momento, no se conoce exactamente en qué consistirá la trama, pero se entiende que funcionará como un reboot —o reinicio— del murciélago de Gotham en el Universo Extendido de DC (DCEU).

El pasado 27 de enero, "The Batman" inició su rodaje, y casi un mes después, Pattinson apareció en la primera prueba del traje del superhéroe en un video compartido por el cineasta en su cuenta de Twitter. Posteriormente, se difundieron algunas imágenes del actor vistiendo el traje en el set, así como de su versión del batimóvil.

Lejos de culminar con las grabaciones, en marzo, los planes de Warner Bros. se vieron afectados por la pandemia de la COVID-19. Inicialmente, la revista Variety confirmó que se detendrían las filmaciones durante dos semanas, pero el panorama parece mucho más crítico desde la muerte de uno de los integrantes del equipo.

A principios de este mes, Matt Reeves habló sobre la situación actual de la producción, la cual se encuentra paralizada por las medidas de confinamiento social. Además, lamentó el fallecimiento de Andrew Jack, un entrenador de dialectos, debido al contagio de coronavirus.

“Por mucho que quisiéramos continuar, queríamos asegurarnos de que estuviéramos seguros. No queríamos que nadie de nuestro equipo se enfermara. Pero hubo un miembro del equipo que realmente se contagió, un entrenador de dialectos increíble llamado Andrew Jack, y falleció”, comentó el director de "The Batman" a New York Times.