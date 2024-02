The Beatles llegarán al cine en cuatro películas biográficas, una por cada miembro de la banda

Seis décadas después de la separación de The Beatles, las historias de Paul McCartney, John Lennon, George Harrison y Ringo Starr llegarán a la pantalla grande en 2027. El anuncio fue confirmado a través de la página web oficial de la banda británica.



Es la primera vez que Apple Corps Ltd. y los sobrevivientes de The Beatles, McCartney y Starr, junto con las familias de los fallecidos Lennon y Harrison, facilitan los derechos musicales para contar la vida de los "cuatro fabulosos de Liverpool".

¿Qué dijo Sam Mendes sobre el proyecto?

"Me siento honrado de contar la historia de la mejor banda de rock de todos los tiempos y emocionado de desafiar la noción de lo que constituye un viaje al cine", afirmó Mendes, conocido por películas como American Beauty, por la que ganó el Premio Oscar en 1999.



Tom Rothman, presidente y director general del grupo cinematográfico Sony Pictures, señaló por su parte que las historias de "cuatro jóvenes que cambiaron el mundo sacudirán al público. Esperamos romper algunas reglas con la visión artística única de Sam".

El director Sam Mendes anunció que realizará cuatro películas sobre los Beatles.Fuente: Instagram: @thebeatles

La legendaria banda británica estuvo integrada por Paul McCartney, John Lennon, George Harrison y Ringo Starr.Fuente: Instagram: @thebeatles

¿Cuándo se estrenarán las películas de The Beatles?

Las películas, producidas por Sony Pictures y Neal Street Productions de Mendes, están programadas para llegar a los cines en 2027. Sin embargo, aún no se sabe si los cuatro filmes serán estrenados simultáneamente.



La productora Pippa Harris explicó que el objetivo es crear una experiencia cinematográfica excepcionalmente emocionante y épica: "cuatro películas, contadas desde cuatro perspectivas diferentes, que cuentan una única historia sobre la banda más famosa de todos los tiempos".

Las películas, que estarán a cargo de Sony Pictures y Neal Street Productions, llegarán a los cines en 2027.Fuente: Instagram: @thebeatles

Aún se desconoce si los cuatro películas de The Beatles serán estrenadas al mismo tiempo.Fuente: Instagram: @thebeatles

