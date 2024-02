Paul McCartney recuperó un instrumento musical que perdió hace 50 años

Paul McCartney anunció que ha logrado recuperar un histórico instrumento musical que perdió hace medio siglo y con el que grabó éxitos inolvidables como Love Me Do, She Loves You y Twist and Shout.

El instrumento en cuestión es un bajo de la marca Hofner que tiene forma de violín, adquirido por el propio músico en Hamburgo, Alemania, en 1961, a un costo de aproximadamente 30 libras esterlinas, el equivalente a unos 650 dólares de la época.

Tras una búsqueda que ha durado años, el instrumento fue finalmente autentificado y devuelto a su legítimo dueño. Paul McCartney expresó su profundo agradecimiento a todos los que contribuyeron en la búsqueda durante este largo periodo.

El hallazgo del instrumento fue anunciado por The Lost Bass Project, una iniciativa que se propuso encontrar esta reliquia musical en 2018. Según la organización, el bajo fue encontrado en perfecto estado.

"Tras el lanzamiento de The Lost Bass Project, el bajo 'Hofner 500/1' de Paul, de 1961, que perdió en 1972, ha sido devuelto. El instrumento ha sido autenticado por Hofner y Paul está muy agradecido a todos los involucrados", indica el comunicado que emitió la web oficial del músico.

¿Pérdida o robo?

Según AFP, la historia detrás de la desaparición y la recuperación del bajo es tan fascinante como la música que se ha creado con él. Se creía que el instrumento se había extraviado en 1969, pero en realidad fue robado en 1972 de la parte trasera de una camioneta en Londres.

La campaña para encontrar el bajo fue liderada por los periodistas Scott y Naomi Jones, quienes recibieron numerosos mensajes y llamadas de apoyo. Finalmente, una pista condujo al hallazgo del instrumento, permitiendo así "armar el rompecabezas", según declaró Naomi Jones en una entrevista en BBC Radio 4.

Según Scott Jones, el ladrón del bajo no tenía conocimiento de la identidad del famoso propietario del instrumento. Cuando se enteró de quién era Paul McCartney, pidió a un conocido que escondiera el instrumento en un pub del barrio de Notting Hill, en Londres.

"Lo que es increíble es que cuando comenzamos la búsqueda, pensábamos que el bajo podría estar en cualquier parte del mundo, cuando en realidad se encontraba a pocas millas (Notting Hill)", acotó Naomi Jones.

El ladrón, según los periodistas, vivía en Ladbroke Grove, en el barrio de Notting Hill, ahora considerado burgués, pero que en la época era habitado sobre todo por "músicos, artistas y hippies".

