Starro apareció por primera vez en comics en The Brave and the Bold #28 de 1960. | Fuente: DC Comics

Previo a su estreno este 6 de agosto en cines a nivel mundial y en HBO Max, se revelaron las primeras reacciones de "The Suicide Squad" en redes sociales, las cuales son muy positivas. La cinta será el debut de James Gunn en la casa DC.

El último domingo, el elenco de "The Suicide Squad", al igual que el director James Gunn, dieron una rueda de prensa virtual. En la misma, el cineasta norteamericano fue consultado en relación a la elección de Starro como villano de la película.

"Bueno, solo quería un villano importante de DC y que la gente no esperara que apareciera en una película. Siempre me gustó este personaje. Quiero decir, cuando era niño lo encontraba completamente aterrador", fue lo que indicó el director de "The Suicide Squad" en declaraciones que recoge ComicBook.

Así lucirá el villano Starro en "The Suicide Squad". | Fuente: Warner Bros.

Starro, antagonista de la película "The Suicide Squad"

Asimismo, dio cuenta sobre el papel que tendrá el villano en esta cinta, su primera aparición en la pantalla grande.

"La idea de tener esta estrella de mar gigante con un tipo grande que le dispara esas cosas que se apoderan de los cerebros de la gente, como esas viejas fotos con Superman, siempre me asustó. Se trataba de tomar algo que era completamente ridículo y ponerlo en un entorno que son las calles ásperas de Colonia Panamá (donde se grabó este proyecto)", apuntó.

Asimismo James Gunn, respondió sobre cómo fue la elección de los personajes de "The Suicide Squad" que morirán.

"Es divertido ver a la gente morir en la pantalla, a veces. Fue realmente bastante orgánico porque tuve una gran cantidad de personajes para elegir. Algunos supe que iban a morir desde el principio (...) En cierto modo, es extraño porque amo a estos personajes", añadió.

La película de DC tiene como protagonistas a Margot Robbie (Harley Quinn), Idris Elba (Bloodsport), John Cena (Peacemar), Daniela Melchor (Ratcatcher II), Joel Kinnaman (Rick Flag) y David Dastmalchian (Polka-Dot Man).

