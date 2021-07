James Gunn dirigó "Guardianes de la Galaxia Vol. 1 y 2" para Marvel Studios y "The Suicide Squad" para DC y Warner Bros. | Fuente: AFP

James Gunn es el único cineasta privilegiado con la oportunidad de trabajar para las dos franquicias de superhéroes más importantes de todos los tiempos: Marvel y DC Comics. Por lo tanto, la voz de la experiencia ha sabido distinguir en cómo ha sido estar detrás de las películas con las compañías productoras de “Guardianes de la galaxia” y “The Suicide Squad”.

En conversación con el diario The New York Times, el director y guionista estadounidense estableció una diferencia clara y consiste -sin mayor sorpresa- en la libertad creativa al momento de filmar. “No hay duda de que Kevin Feige está mucho más involucrado con la edición que la gente de Warner Bros”, confiesa.

En esa misma línea, el excéntrico James Gunn admite que ha recibido notas del presidente de Marvel Studios, aunque no ha seguido la pauta al pie de la letra: “Da más notas. No tienes que tomarlas, y yo no siempre las tomo”. ¿Cómo maneja esta rebeldía de director en las películas de la competencia?

James Gunn y su experiencia con “The Suicide Squad”

Se sabe que tras su polémica salida de Disney migró después a Warner Bros., casa cinematográfica de todos los títulos basados en las historias DC Comics… Y no le costó demasiado adaptarse a las producciones del otro lado de calle, algo que relaciona con esa capacidad de volar creativamente en el rodaje.

“Esa es una de las formas en las que DC puede distinguirse de Marvel…”, asegura luego de grabar “The Suicide Squad”. “Creo que el grupo actual de gente de Warner Bros. está realmente interesado en construir un mundo y crear algo que sea exclusivo de los cineastas. Estamos en un momento extraño, así que cualquier cosa puede pasar”.

“The Suicide Squad” es un reinicio de la película que se estrenó en el 2016 y propone una reinvención más alineada a los cómics de los villanos que forman un equipo “heroico”. James Gunn estuvo a cargo de la dirección de la próxima cinta que cuenta con las actuaciones de Margot Robbie, Pete Davidson, Idris Elba, John Cena, entre otros.

