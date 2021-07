Timothée Chalamet y Tilda Swinton estuvieron presentes en el estreno de "The French Dispatch" en el Festival de Cannes. | Fuente: Composición (AFP)

Tilda Swinton, con un original y colorista conjunto, y Timothée Chalamet, con un esmoquin plateado con toques dorados, encabezaron este lunes el desfile por la alfombra roja del Festival de Cannes más hollywoodiense de esta 74 edición.



Ambos intérpretes forman parte del reparto coral de "The French Dispatch" ("La crónica francesa"), el filme de Wes Anderson que compite en la sección oficial del festival.



Tilda Swinton vestía un conjunto del diseñador francés nacido en Colombia Haider Ackermann, de tubo naranja, cuerpo de lentejuelas verde y chaqueta sin mangas rosa chicle, mientras que Timothée Chalamet, uno de los actores más atrevidos en las alfombras rojas, portaba un esmoquin en terciopelo que complementaba con unos botines blancos.



Junto a ellos, Wes Anderson, Benicio del Toro, Adrien Brody, Owen Wilson, Bill Murray y Lyna Khoudri también participaron en el desfile por la alfombra roja junto al compositor Alexander Desplat, que se ocupa de la música en el filme.



Timothée Chalamet, Tilda Swinton y Wes Anderson desfilaron en la alfombra roja del Festival de Cannes. | Fuente: AFP | Fotógrafo: John Macdougall

El cine "no está muerto"

El equipo de "The French Dispatch" llegó en un autobús a la entrada de la alfombra roja, y posaron todos ante los fotógrafos antes de entrar al Gran Teatro Lumiére en el que se celebrará la proyección de gala del filme.



Será, junto a un photocall que se realizará el 13 de julio, la única aparición oficial del equipo en el festival, ya que no comparecerán ante la prensa, como siempre hacen los equipos de las películas en competición.



Antes de posar ante los fotógrafos, Tilda Swinton y Benicio del Toro quisieron destacar que la celebración del Festival de Cannes es un ejemplo de que el cine "no está muerto".



Una vistosa alfombra roja por la que también han pasado Dylan Penn, Oliver Stone, Spike Lee y otros miembros del jurado oficial, la realizadora española Clara Roquet, que ha presentado "Libertad" en la Semana de la Crítica, la modelo y presentadora española Nieves Álvarez o la costarricense Nathalie Álvarez, directora de la película "Clara Sola", presente en la Quincena de Realizadores.

(Con información de EFE).



NUESTROS PODCASTS

HBO Max llegó a Latinoamérica y ya no solo es Netflix, sino Prime Video, Disney+, Apple TV, Crunchyroll... y podemos seguir contando la cantidad de plataformas (y suscripciones) que estamos pagando para ver nuestras series o películas favoritas. En este episodio hablamos del fenómeno, de si vale la pena seguir teniendo cable, cuáles son las series o circunstancias que nos animan a pagar una suscripción y si finalmente solo falta el deporte para que el cable termine de morir.