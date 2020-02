"The French Dispatch of the Liberty, Kansas Evening Sun", lo nuevo de Wes Anderson, llegará a la cartelera en julio de 2020. | Fuente: Instagram / Searchlight Pictures

Tras el estreno de “Isle of Dogs” en el 2018, Wes Anderson empezó a trabajar en el guion de su próximo proyecto cinematográfico, el cual era una inmersión en el mundo del periodismo. Tras dos años de trabajo, su nueva película llega, finalmente, a las salas de cine en julio de este año.

Se trata de “The French Dispatch of the Liberty, Kansas Evening Sun”, una cinta que, según se conoce, transcurre en una ciudad ficticia de Francia después de la Segunda Guerra Mundial y aborda al personal de un periódico que busca publicar una edición con las tres mejores historias de la última decada.

Aunque se había rumoreado que duraría cuatro horas y sería un musical, lo nuevo del director de “The Grand Budapest Hotel” será un largometraje de 1 hora y 48 minutos —según confirmó The Film Stage—, con un elenco de lujo que confirma las altas expectativas alrededor del filme.

Dos de los actores fetiche de Anderson reaparecen en su última película: Bill Murray y Owen Wilson. Pero también se suman Adrien Brody, Benicio del Toro, Tilda Swinton, Léa Seydoux, Frances McDorman, Timothée Chalamet, Lyna Khoudri, Jeffrey Wright, Elizabeth Moss, entre otros.

De acuerdo con el mencionado medio, la trama de “The French Dispatch of the Liberty” abarca unos 50 años del siglo XX, desde 1925 hasta 1975. El rodaje del filme se realizó en la ciudad francesa de Angulema. Además, Variety confirmó que la producción de la cinta fue de 25 millones de dólares.