Willem Dafoe fue premiado como el Mejor Actor en el último Festival de Venecia y ahora va por el Oscar. Antes fue nominado tres veces como mejor actor de reparto. Nunca ganó. | Fuente: Diamond Films

Willem Dafoe podría llevarse su primer Oscar por "Van Gogh en la puerta de la eternidad", cinta en la que da vida al famoso pintor. El actor estadounidense ganó la Copa Volpi de la 75ª edición de la Mostra de Venecia por su papel como el pintor en la cinta dirigida por Julian Schnabel.

Los dejamos con un extracto de la reseña del blog El Crítico.

POR: JULIO ESCALANTE

El director Julian Schnabel, quien también es pintor, retrata a Vincent Van Gogh como un artista que no encajaba en el mundo. Como un hombre solitario y obsesionado con sus pinturas, pero que no tenía un público que las comprara. Su arte no era valorado. La gente despreciaba su trabajo, pero eso era lo único que él sabía hacer.

En esta película Van Gogh es un personaje en permanente aspiración de ser aceptado, de tener amigos, admiradores, respeto. La película muestra ese tránsito que a la vez podría ser el mismo camino de un artista talentoso de la actualidad. Poco parece haber cambiado para el artista que intenta ir por una corriente distinta de la dominante en su época.



Esa vida, casi en la miseria, por no tener un público que respalde su talento, hizo que Van Gogh entre en desesperación. El gran actor Willem Dafoe encarna a ese hombre quebrado y perdido, tratando de entender si acaso nació en la época equivocada. Por su papel de Van Gogh, Dafoe ha sido nominado merecidamente para el Oscar a Mejor Actor.

