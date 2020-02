El equipo detrás de los efectos especiales en "Star Wars: The Rise of Skywalker" rescató escenas que grabó Carrie Fisher antes de su muerte. | Fuente: Disney

El cine avanza conforme a la tecnología, y “Star Wars” ha sido una de las películas pioneras en demostrarlo. Desde los arreglos de George Lucas en su trilogía original —y las precuelas— hasta traer de vuelta a Carrie Fisher, quien falleció el 27 de diciembre del 2016. La actriz que da vida a la Princesa Leia solo culminó de rodar sus escenas para el Episodio VIII.

El equipo que ha trabajado los efectos especiales de la saga, Industrial Light & Magic (IL&M), publicó un video donde se muestra cómo se reutilizaron algunas escenas de la actriz. Para no afectar la continuidad de la historia, el director J.J. Abrams agregó escenas donde Fisher continuaba en su cargo como general de la Rebelión.

Tal como muestra IL&M, las escenas se lograron gracias a escenas que Carrie Fisher grabó para “Star Wars: The Last Jedi”. No obstante, esas no son las únicas escenas que se volvieron a usar para la conclusión de las cintas modernas bajo el sello de Disney.

En “Star Wars: The Rise of Skywalker” se incluye una escena a modo de flashback, donde la fallecida actriz aparece más joven, lo cual recordó a la popular escena de la Princesa Leia en “Rogue One”, una de las precuelas de la saga. Sin embargo, en el caso más reciente, Fisher no estuvo presente durante el trabajo de efectos especiales.

Es decir, el trabajo se centró en buscar las mejores escenas de las películas de George Lucas, y posteriormente sean incluidas en el Episodio IX. Sin la presencia Carrie Fisher, su hija Billie Lourd tomó su lugar en interpretar a Leia, y luego el departamento de efectos especiales se encargó de poner el rostro de su madre sobre el suyo.

La escena reutilizada de la Princesa Leia corresponde a “Star Wars: Return of the Jedi”, donde ella conversa con Luke Skywalker y descubren que son hermanos. Cabe resaltar que en la escena de flashbacks para “Star Wars: The Rise of Skywalker”, también se tomaron escenas de un joven Mark Hamill, quien interpreta a Luke Skywalker en las seis películas.