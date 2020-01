"Star Wars: The Rise of Skywalker" es la peor valorada de la saga según los críticos de Rotten Tomatoes. | Fuente: Europa Press - Disney

"Star Wars: The Rise of Skywalker", la última película de la saga galáctica, ha tenido reacciones encontradas. Mientras que los fans parecen (en su mayoría) satisfechos, no es así entre la crítica profesional.

Aunque no resulta fácil establecer cuál es la percepción general del filme entre los medios, lo cierto es que para la web Rotten Tomatoes se trata de la cinta con la peor puntuación de la saga creada por George Lucas.

"Star Wars: The Rise of Skywalker", dirigida por J.J. Abrams, tiene tan solo un 52% de aceptación por parte de los críticos del portal, un 1% menos que "La amenaza fantasma", que cuenta con un 53%, ambas consideradas por tanto como "malas".

En total, votaron 470 críticos, de los cuales 224 la consideraron como "podrida". Y, en general, obtuvo una puntuación de 6.17 sobre 10. En cambio, para la audiencia general del portal el filme obtuvo 86% de aprobación por parte de los 93,328 votantes.

"'Star Wars: The Rise of Skywalker' sufre de una frustrante falta de imaginación, pero concluye esta querida saga con una devoción centrada en los fanáticos", señala la web Rotten Tomatoes como el consenso.

Sin embargo, técnicamente la peor calificada dentro del universo de George Lucas sigue siendo la cinta animada "The Clone Wars", con un 18%, a la que sigue de cerca el telefilme "La aventura de los Ewoks" con un 23% y el especial de Navidad de 1978, con un 29%.

Al otro extremo del ránking de Rotten Tomatoes se encuentran "El imperio contraataca" con un 94%, a la que siguen "Una nueva esperanza" y "Star Wars: The Force Awakens", ambas con un 93%.

Por último, la trilogía peor valorada en su conjunto son las precuelas. De las tres trilogías, solo "La venganza de los Sith" cuenta con el sello de aprobación, estando el Episodio II aprobada por los pelos y el I siendo rechazada por la crítica.

"Star Wars: The Rise of Skywalker" cierra definitivamente la saga de la familia Skywalker iniciada en 1977. La película ha conseguido ya más de US$ 815 millones en todo el mundo, aunque aún está lejos de las cifras de recaudación de sus predecesoras. (Europa Press)